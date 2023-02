15% a mais na aposentadoria: veja como MEI pode conseguir isso

Embora muitos não saibam, mas no geral os MEIs (Microempreendedores Individual) são trabalhadores que também necessitam de auxílios e benefícios da Previdência Social. Em contraste aos demais, eles mesmo ‘assinam’ a sua carteira. A aposentadoria do INSS é uma das modalidades que também podem ser usadas pelos MEIs brasileiros. Visto que essa categoria foi criada há algum tempo a fim de ajudar a formalizar os pequenos negócios e profissionais autônomos – como redatores, programadores, etc. Além disso, eles também possuem outros benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade, etc.

Como conseguir um acréscimo na aposentadoria?

É válido lembrar que para se enquadrar na categoria MEI o autônomo deve ter renda brutal anual de no máximo R$ 81 mil. Com isso, ele tem a possibilidade de emitir notas fiscais de serviços e produtos. A fim de garantir todos os benefícios previdenciários o MEI precisa pagar mensalmente o DAS-MEI.

Mediante o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional o autônomo estará pagando os 5% do salário mínimo e as demais taxas da modalidade. Com isso, garante que poderá se aposentar quando chegar a idade certa para isso – entrementes, estará garantindo apenas 01 salário mínimo.

Caso deseje receber valores mais robustos, é necessário contribuir com outros valores. Totalizando 15% a mais, no qual representa uma alíquota de 20% do salário-mínimo. Com base neste ano de 2023, o valor a ser contribuído representa R$ 195,30.

Para isso é necessário ir até o site da Receita Federal e emitir o boleto de pagamento através do Sistema de Acréscimos Legais – SAL. O boleto deve ser pago dentro do prazo estipulado a fim de que não tenha problemas no requerimento dos benefícios.

Desse modo, a fim de ter valores maiores e até mesmo se aposentar por tempo de contribuição – o MEI pode optar pelo recolhimento adicionado de acréscimos, a fim de que consiga melhores repasses futuramente.

Leia mais: Passo a passo SIMPLES para emitir Nota Fiscal como MEI

Realmente vale a pena?

Depende! Porque em alguns casos o MEI pretende expandir posteriormente e se tornar uma empresa de médio/grande porte. Nestes casos, é recomendado optar por uma Previdência Privada. Entrementes, no caso de profissionais autônomos que pretendem não expandir e ficar o máximo possível de tempo como MEI é sem sombra de dúvidas excelente.

Visto que com alguns repasses a mais – garante um futuro mais confortável para si e sua família. Visto que após a aposentadoria, poderá continuar exercendo suas atividades remuneradas e ter um salário extra mensalmente que pode ser usado para os demais fins!

Muitos MEIs acabam não prestando atenção nisso, e não contribuem para o seu futuro. o que pode gerar problemas e conflitos lá na frente. Caso o negócio venha a fechar, não ter lucro, etc. Especialistas recomendam empreender, mas também garantir o seu futuro.