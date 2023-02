Instituto Federal abre inscrições para cursos de educação com bolsas

O ano de 2023 mal começou e já está repleto de oportunidades para várias pessoas, seja na área de concursos públicos ou caso a pessoa queira se especializar na área que ela é graduada. A oportunidade da vez é do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O instituto divulgou que estaria abrindo 16 novas vagas para uma especialização exclusiva, confira.

As vagas são para qual área?

O curso é focado para a especialização em Educação Básica e Profissional. Ou seja, ao término do curso, a pessoa que terminá-lo, irá obter o título de especialista na área citada. Ele irá ocorrer de modo presencial e pla noite, de terça a quinta, das 19h05 até às 22h40.

Vale lembrar que para terminá-lo com sucesso, será necessário que o aluno apresente um trabalho final, o famoso TCC. Que deve ser apresentado para uma banca avaliadora, caso o aluno consiga nota suficiente, ele estará apto a obter o título. Vale lembrar que o tema, provavelmente, deve ser inerente ao conteúdo do curso.

As inscrições começaram no dia 3 de janeiro e estão abertas até o dia 15 deste mês, isto é, Fevereiro. E do dia 16 em diante, as inscrições já começam a ser homologadas. Sendo que a divulgação de quem passou na seleção, irá ocorrer no dia 02 de março. Vale salientar que o curso é ofertado para qualquer pessoa, basta que ela tenha um diploma superior em qualquer área.

Como se inscrever no curso?

Para se inscrever, o candidato deve ir até o site do instituto, lá haverá uma aba com todos os processos seletivos que estão em aberto. Então, você deve pesquisar pelo nome do curso e clicar nele. Dentro da área que irá explicar informações inerentes ao curso, você terá todas as informações.

E lá, também será disponibilizado um link do Google Forms, onde todos os interessados devem preencher com todas as informações inerentes. O curso em si, vai abranger vários aspectos importantes, que um bom professor deve ter ciência, como metodologias de ensino, disciplinas e outras áreas.

E por fim, lembre-se, que o curso é totalmente presencial, portanto, de preferência, é interessante que o aluno more no município em questão, para ficar mais fácil a locomoção dele. Ter uma pós-graduação é de suma importância no mercado de trabalho atual, uma vez que permite que o aluno tenha melhores oportunidades de emprego. E futuramente, um possível mestrado ou doutorado, a especialização também irá contar bastante.

