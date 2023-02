Pis/Pasep 2023: passo a passo para consultar o valor pelo aplicativo

Na próxima segunda-feira, os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos e trabalham de maneira formal, já poderão consultar os valores do Pis/Pasep. Lembrando que o pagamento dessa vez é destinado para quem trabalhou no ano de 2021. E essa mudança no cronograma está ocorrendo por conta da pandemia, que alterou tudo. Portanto, confira o passo a passo para você consultar o seu saldo por intermédio do aplicativo.

Quem irá receber o PIS/Pasep neste ano de 2023?

Para receber o PIS/Pasep é preciso que alguns critérios sejam cumpridos pelos trabalhadores. Um deles é que ele deve estar inscrito no sistema há 5 anos, no mínimo. E como o pagamento de 2023 é para quem trabalhou em 2021, no ano em questão, ele deve ter trabalhado ao menos 30 dias com a carteira assinada.

Além disso, é preciso que o seu salário não tenha ultrapassado os dois salários mínimos, em 2021. E para finalizar, é preciso que ele tenha tido seus dados enviados pela empresa para o RAIS ou o e-Social.

E vale lembrar que embora a finalidade seja a mesma – pagar o abono salarial – PIS e o Pasep são destinados para pessoas diferentes. Isto é, o PIS é para trabalhadores de empresas privadas ao passo que o Pasep é para trabalhadores públicos. Além disso, quem paga o PIS é a Caixa Econômica ao passo que o Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

Como consultar o PIS/Pasep pelo aplicativo?

PIS

Para verificar o saldo do PIS, é preciso que o trabalhador efetue o download do aplicativo Caixa Trabalhador, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Feito isso, basta entrar com o CPF, preencher os dados solicitados e efetuar o cadastro. Após isso, efetuar login, colocar a senha, ir até a aba ‘Meu NIS’ e lá terá o saldo.

Pasep

Já para o Pasep o processo é parecido, basta baixar o aplicativo PASEP, que está disponível também para Android e iOs. Feito isso, vá em ‘Acessar Conta’, insira o seu número de CPF e crie uma senha de acesso. Após isso, basta acessar o aplicativo novamente e no menu principal, clicar na opção ‘Consultar Saldo’.

Qual o valor que irei receber?

O valor irá variar de acordo com o tempo que você trabalhou em 2021, isto é, se tiver trabalhado todos os meses, o valor será de um salário mínimo completo. Caso não, ele será frações do salário. Ou seja, cada mês trabalhado irá representar 1/12 do salário.

