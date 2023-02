13º salário do BPC foi liberado em 2023? Veja quem pode receber

Um dos benefícios que garantem que pessoas idosas e deficientes possam ter uma vida mais digna, é o BPC. Pois com ele, é possível que esse grupo de pessoas citadas recebam até um salário mínimo por mês, o que ajuda bastante a vida deles. Mas uma dúvida bem frequente é se eles irão receber o décimo terceiro agora, em 2023. Entenda como funcionará os depósitos e se os segurados em questão poderão receber os valores.

Quais pessoas podem receber o BPC?

Há vários critérios para as pessoas poderem receber o BPC, mas os dois principais são: Ou a pessoa é idosa e tem idade igual ou superior a 65 anos ou ela é deficiente, sem restrição de idade. Caso ela se enquadre em um dos dois grupos citados, já tem grandes chances de conseguir o benefício.

Fora isso, ela precisa comprovar que a renda per capita mensal por pessoa é inferior a 25% de um salário mínimo, isto é, cerca de R$ 325. E além disso, ela precisa comprovar que possui nacionalidade brasileira. E no caso dos idosos, é obrigatório que eles e suas famílias estejam no CadÚnico.

Vale salientar que no caso das pessoas com deficiência, além de precisar seguir os critérios citados, faz-se necessário que seja comprovada, por intermédio de uma perícia médica conduzida pelo INSS, o caráter de sua deficiência, caso ela produza efeitos por no mínimo 2 anos, a pessoa poderá receber o benefício. E somente após comprovar tudo isso, é que tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, poderá passar a receber o benefício.

Veja também: Como pedir o Auxílio-Doença em 2023? Veja quem tem direito

Então, essas pessoas receberão o 13° salário em 2023?

O INSS possui várias modalidades de segurados, a saber, há quem receba pensão por morte, há quem receba aposentadoria, seja por tempo de serviço ou de contribuição. E em geral, todas essas pessoas têm o direito de receber o 13° salário, na data prevista anualmente. Mas há algumas categorias de segurados que não recebem o valor extra em questão.

E dentro desse grupo atípico de segurados, encontram-se os beneficiários do BPC. Pois de maneira distinta dos demais segurados, eles não recebem o 13° salário. Já que de acordo com as regras do benefício, quem é beneficiado pelo benefício, tem direito, a receber mensalmente, um depósito no valor de um salário mínimo, que no ano em questão, é de R$ 1.302.

Lembrando que, por exemplo, há como receber o BPC juntamente com o Bolsa Família, ou outro benefício social. Mas para isso, é preciso que o beneficiário, ao mesmo tempo, se enquadre nos critérios dos dois benefícios.

Veja também: Quem ganha BPC pode receber Bolsa Família? Confira as regras