Má notícia! Salário do trabalhador ficará menor em fevereiro

Já faz algum tempo que o valor do salário-mínimo 2023 segue incerto. O aumento previsto de R$ 1.302 foi oficializado mas de acordo com o atual Governo poderá ter um aumento para R$ 1.315 ou R$ 1.320 dependendo das condições econômicas do Brasil. Entrementes, em 2023 – os trabalhadores que são contribuintes da Previdência Social irão receber menos! Visto que o valor mensal descontado foi reajustado e agora será superior ao de 2022 – seguindo o aumento da inflação. Veja como fica e todos os detalhes desta mudança.

Trabalhadores receberão menos em 2023

Os valores subtraídos referentes a Previdência Social terão como base o salário mensal do trabalhador. As alíquotas serão entre 7,5% a 14% sobre o salário do contribuinte. Portanto, quem recebe salário acima de R$ 3.856,95 terá que desembolsar mensalmente 14% do mesmo a fim de pagar o INSS. Veja a tabela abaixo.

Faixa salarial: Até R$ 1.302;

Porcentagem a ser paga: 7,5%;

Faixa salarial: De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29;

Porcentagem a ser paga: 9%;

Faixa salarial: R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94;

Porcentagem a ser paga: 12%;

Faixa salarial: R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49;

Porcentagem a ser paga: 14%;

É válido ressaltar que os valores podem sofrer reajustes a medida que o salário-mínimo oscilar. Além disso: trabalhadores que recebem R$ 1.500 devem pagar a diferença mediante a nova taxa. Por exemplo: trabalhadores que ganham R$ 1.500, pagam 7,5% sobre o valor do salário mínimo (R$ 1.302) e 9% sobre o restante.

As contribuições deste ano foram calculadas com base na inflação do ano de 2022. Segundo apontam estudos, os reajustes ultrapassou os 5,90% chegando quase que a 6%. Desse modo, os trabalhadores terão que desembolsar um pouco mais neste ano a fim de contribuírem com o INSS e sua futura aposentadoria.

Entrementes, para os trabalhadores que nunca contribuíram – é possível conseguir benefícios fora da Previdência Social. Embora não muito recomendado, apenas em casos de extrema necessidade – mas segue-se uma boa alternativa.

É possível se aposentar aos 65 sem contribuir?

Muitos trabalhadores acabam sem contribuir para o INSS, principalmente os autônomos. Dessa maneira, algumas dúvidas acabam surgindo acerca da aposentadoria. Quem contribui para o INSS garante não somente a aposentadoria como os demais auxílios.

Entrementes, para quem nunca contribuiu – há uma saída. Aos 65 anos os idosos que têm renda máxima de 1/4 do salário mínimo vigente podem solicitar através do canal oficial do INSS o Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Dessa maneira, recebem mensalmente 01 salário mínimo. Bem como a aposentadoria, entretanto, sem alguns direitos: como deixar o benefício para os herdeiros ou 13° salário.

Fazendo parte de um programa social, o BPC também segue os reajustes do salário-mínimo e auxilia idosos e pessoas com deficiência física ou mental que não têm condições de se manterem sozinhas.