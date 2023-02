Quem ganha BPC pode receber Bolsa Família? Confira as regras

Muitas pessoas se perguntam se é possível receber o Benefício de Prestação Continuada, conhecido por BPC e o programa Bolsa Família juntos. Por mais estranho que pareça, sim, é possível, basta que as famílias se enquadrem nos critérios necessários e assim, possam receber ambos benefícios. Nos dois benefícios citados, o fator determinante é a renda per capita das pessoas que moram na mesma casa, então, se houver o enquadramento nos dois, há o direito sim.

O que é o BPC?

É um Benefício de Prestação Continuada, que garante o pagamento de um salário mínimo para todos os idosos, com idade superior a 65 anos e pessoas com deficiência, neste último caso, não há restrição de idade. Mas para que a pessoa venha a recebê-lo, é preciso se enquadrar em alguns critérios.

A renda familiar mensal precisa ser igual ou menor que 25% do salário mínimo (per capita).

No caso da pessoa com deficiência, ela precisará passar por uma perícia médica realizada pelo INSS;

O beneficiário e toda sua família precisam estar com o cadastro no CadÚnico em dias, antes da solicitação.

Como receber o BPC e o Bolsa Família juntos?

Somente é possível receber os dois juntos, caso a família consiga se enquadrar nos dois critérios. Já que o Bolsa Família é pago para as famílias que estão em situação de extrema pobreza ou pobreza. A situação de pobreza compreende a família que a renda familiar por pessoa seja entre R$ 105,01 até R$ 210; Já na situação de extrema pobreza, a renda familiar por pessoa não ultrapassa R$ 105.

Como solicitar o BPC?

A solicitação do BPC é feita pelo site ou aplicativo do INSS. Para isso, é preciso ir até o endereço do Meu INSS, efetuar login e clicar em novo pedido. Feito isso, escolha o BPC. Após isso, basta seguir as ordens que estarão na tela para que a solicitação seja concluída.

Lembrando que após solicitar o BPC, o usuário pode acompanhar na íntegra todo o processo. Para isso, basta que ele vá novamente no Site ou Aplicativo do Meu INSS e clique em ‘Consultar Pedidos’, basta procurar o processo individual e clicar em ‘Detalhar’, assim, ele verá todas as informações.

Caso a pessoa ainda fique em dúvida sobre algo e queira mais informações, basta entrar em contato pelo número 135. E caso você ache necessário, pode ir buscar algum advogado especialista no assunto também, para que ele possa te atender com uma maior especificidade. Mas neste último caso, ele poderá cobrar um valor por isso.

