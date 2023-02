Bolsa Família de R$ 710 começará em fevereiro? Veja quem recebe

O Bolsa Família é um dos tópicos mais comentados na atualidade, por conta que após a eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula, ele fez várias promessas acerca do programa e todos os brasileiros estão esperando o cumprimento delas. Algumas podem demorar, outras nem tanto. Mas fato é, que neste mês, muitos beneficiários do Bolsa Família irão receber um valor a mais, no benefício, que pode chegar a até R$ 710. Muitos não sabem a origem do adicional, todavia, veja agora qual é.

O Novo Bolsa Família já entrou em vigor?

Primeiro é importante entender como está funcionando o ‘novo bolsa família’, uma vez que o nome já se popularizou, mas o que poucos sabem é que o programa vigente ainda é o Auxílio Brasil. Isso está acontecendo, por conta de uma Medida Provisória do atual presidente, a fim de ter mais tempo para reorganizar o Bolsa Família.

Isto é, Lula assinou uma Medida Provisória autorizando que o Auxílio Brasil continuasse nos primeiros momentos deste ano de 2023. Provavelmente antes do meio do ano, o Bolsa Família já estará ativo novamente. E outros benefícios, como Vale Gás também continuarão valendo na mesma proporção.

E sobre os valores do benefício, Lula permitiu que ele continuasse com parcelas fixas de R$ 600. Mas a novidade é que terá um adicional no valor de R$ 150, por criança menor de 6 anos. Ou seja, se uma família tiver dois filhos com idade inferior a 6 anos, a família receberá mensalmente o valor de R$ 900.

Afinal, como os beneficiários irão receber R$ 710 neste mês?

Ao contrário do que muitos pensam, o valor de R$ 710 não será proveniente do adicional ‘por criança’, mas sim, de outro benefício que é pago junto com o Bolsa Família e de maneira bimestral, isto é, o Vale Gás. Ou seja, somando o valor do Bolsa Família e do Vale Gás, o total será o citado anteriormente.

E isso só está sendo possível, por conta que o Governo também autorizou que o Vale Gás pudesse continuar a ser pago, neste ano de 2023. E o melhor, de maneira integral, ou seja, ele vai custear 100% o preço médio do gás de cozinha.

No momento, a média encontra-se em R$ 110, ou seja, somando com a parcela fixa de R$ 600, totaliza R$ 710. Lembrando que o auxílio gás é pago de modo bimestral, isto é, se a primeira será paga no mês 02, as demais irão ser pagas nos próximos meses pares, isto é, a cada 2 meses.

