Programa é capaz de copiar voz de famosos para cometer crimes

Todo cuidado é pouco! A inteligência artificial está tomando conta do mercado e é aplicada em vários setores. Atualmente há I.A capaz de gerar imagens, vídeos e áudios do zero. Com o avanço da tecnologia novos golpes são criados: e daqui alguns anos poderá ser capaz até mesmo de gerar vozes de qualquer pessoa mediante poucos segundos de gravação. É algo parecido com isso que está acontecendo – famosos como Joe Rogan e Emma Watson tiveram suas vozes copiadas e usadas por golpistas. Veja abaixo sobre o assunto e como se prevenir.

Empresa cria I.A capaz de dublar vozes de famosos

Há várias empresas que já estão investindo na área. A fim de auxiliar na dublagem de filmes e séries. O fato aconteceu com a empresa 4chan e o software da ElevenLabs. Em contraste com os concorrentes – o software permite que que as mudanças sejam feitas sem muitas dificuldades, podendo ser usado por qualquer usuário.

Os primeiros sinais de má uso da ferramenta para o mal foram encontrados pelo Motherboard – que encontrou postagens geradas por IAs imitando a voz de famosos. Em nota, ele relatou que as vozes liam textos de Adolf Hitler e fazia comentários racistas sobre uma parlamentar americana.

Com isso – ficou explicito o abuso da tecnologia para práticas maldosas. O que pode gerar sérios problemas para o desenvolvimento de novas tecnologias. No qual poderá ser limitada aos poucos e ficar lícita apenas para empresas ou grupo de pessoas; a fim de evitar crimes como este citado.

Já que essas IA têm algoritmos potentes que conseguem absorver e gerar vozes idênticas em segundos! Podendo atrapalhar muita das vezes ações judiciais, etc. Visto que haverá um tempo que poderá ser impossível diferenciar o real do virtual – como tenta provar as IAs que passam pelo Teste de Turing.

Teste de Turing

Basicamente o Teste de Turing aprova ou não alguma nova tecnologia. O teste irá testar a capacidade da IA de se passar por um humano. E isso é feito com um outro humano. São feitos questionamentos e uma breve conversa – de 5 a 10 minutos. Se durante este tempo o humano não conseguir discernir se é uma pessoa ou máquina – a máquina é aprovada no teste.

Com isso, espera-se que a tecnologia consiga obter comportamentos humanos por tempos prolongados; a fim de que passe no teste. Portanto, daqui pro futuro é um piscar de olhos: e cada vez mais essas tecnologias irão ajudar as pessoas como também atrapalhar por causa de usuários mal intencionados.

Bem como o caso do golpe do QR Code, dentre outros… e então, o que você acha disso? Mais ajuda ou mais atrapalha?