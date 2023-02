Como consultar MULTAS na CNH pela internet? Aprenda

Todo condutor habilitado está sujeito à receber multas de trânsito. Seja por velocidade superior à via ou conduzir sem os devidos acessórios – as multas além de proporcionar pontos na carteira possuem um valor a ser pago por elas. Dependendo da gravidade a multa será mais cara. Em alguns casos o condutor poderá até mesmo perder a CNH. É comum levar multa sem sequer saber – através das câmeras e guardas que ficam espalhados pelas cidades. Aprenda a conferir as multas da CNH e evite surpresas! O pagamento antecipado delas gera descontos ao pagador.

Por que consultar multas de trânsito?

É possível consultar as multas de trânsito através da internet ou indo até uma agência do Detran. É necessário ter em mãos para ambas consultas a CNH e o documento do veículo. Muitas pessoas preferem esperar a multa chegar – mas isso é uma atitude um pouco errada.

Porque no fim das contas, o condutor acaba sendo prejudicado. Geralmente, quando a multa chega até a residência do condutor multado – ela já está vencida e sem condições de descontos ou até mesmo possibilidade de recorrer.

Desse modo, consultar mensalmente as multas na CNH garante que a todo momento que uma nova multa chegar – será de ciência do condutor. Podendo não somente recorrer – caso haja possibilidade, como pagar a multa com até 40% de descontos. Quando o condutor reconhece a multa, ela se torna mais leve.

Consultar multas pela internet

É possível consultar as multas de duas maneiras. Multas referentes ao veículo e multas referentes a CNH. Visto que são duas coisas diferentes. Às vezes o veículo toma uma multa – mas ela vai somente para a CNH do condutor – em caso de veículos emprestados. Para realizar a consulta é necessário entrar no site do Detran de sua região. Basta pesquisar no Google por Detran-SeuEstado.

Entrando o site, deverá ir até a Central de Serviços. Em seguida, escolher a opção Veículo e selecionar a categoria Taxas / Multas. Feito isso, será necessário informar a PLACA do veículo e o CHASSI ou RENAVAM do mesmo. Feito isso, basta clicar em confirmar e verificar se há alguma multa no veículo.

Caso não haja nada, é sinal que o veículo está limpo. Entrementes, caso você tenha certeza de ter sido multado e a multa ainda não encontra-se no sistema: pode representar alguma falha ou simplesmente que ainda não foi atualizado.

No caso da consulta de pontos da CNH, em razão de multas. É necessário ir novamente até a Central de Serviços no site do Detran e escolher a opção Habilitação e selecionar a categoria Consultar pontuação e Nada Consta. Com isso, será possível verificar a pontuação da carteira e imprimir o nada consta – representando que está tudo certo com a habilitação.