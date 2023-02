Aumentou! Reajuste da CNH começa a ser aplicado no Brasil

Ter CNH é algo quase indispensável para todo brasileiro que possui carro ou moto, todavia, na prática, isso está longe de acontecer. Por conta dos altos valores cobrados durante todo o processo, em alguns locais, os valores ultrapassam R$ 3 mil, o que torna a emissão bem difícil para a população mais vulnerável da sociedade. E para tristeza de muitos, neste ano de 2023, irá ocorrer mais um reajuste com grande impacto, que vai interferir diretamente nos valores das novas CNH, confira.

Os reajustes são referentes ao quê?

Basicamente eles irão ocorrer em qualquer processo referente a CNH, como sua emissão ou renovação. A emissão diz respeito por exemplo, aos exames médicos e também aos exames teóricos e práticos, que como todos sabem, precisam ser pagos de maneira obrigatória, uma vez que sem eles, não é possível obter a habilitação.

Mas as etapas que a revisão mais impactou, foi nos exames médicos e psicológicos, que são pagos diretamente nas clínicas credenciadas ao Detran, portanto, neste processo, a autoescola não está no meio. A última atualização nos valores havia ocorrido em 2018, no qual aumentou 18%.

De acordo com o Detran-MG, agora, para que os candidatos possam realizar os exames em questão, isto é, médicos e psicológicos, eles irão precisar pagar um valor de R$ 200,20. No ano passado, o valor era de apenas R$ 169,28. De acordo com o Detran, o aumento está ocorrendo por conta da inflação.

E como ficará a renovação da CNH?

Quem precisar renovar a CNH, poderá fazê-la acessando o portal do Detran referente ao estado onde a pessoa mora. E provavelmente, algumas informações deverão ser preenchidas referente ao Documento de Arrecadação Estadual. E nele, estará contido os dados da clínica onde os exames serão feitos.

Feito isso, basta que o usuário entre em contato com o local, para que ele possa efetuar o agendamento e após isso, o pagamento da taxa dos exames. Lembrando que as formas de pagamentos são definidas pela própria Clínica, o Detran não tem controle sobre elas.

Vale salientar que a renovação agora, após a grande mudança que ocorreu no CTB, precisará ser feita apenas após 10 anos, para todos os condutores com idade inferior a 50 anos. Já para os condutores que tiverem uma idade entre 50 e 70 anos, o prazo irá continuar sendo de 5 anos. E para os que não estão nem no primeiro ou segundo grupo citado, o prazo é de apenas três anos. E andar com a CNH em dias é obrigatório, caso o condutor seja pego com ela fora da validade, sofrerá multa.

