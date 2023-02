Governo mostra que aposentadoria ficou 3 anos mais distante dos brasileiros

Na aposentadoria, as pessoas geralmente têm mais tempo livre e, portanto, podem fazer coisas que antes não tinham tempo ou oportunidade. Nesse sentido, muitos aproveitam para viajar, se dedicar a hobbies e atividades de lazer, fazer voluntariado, aproveitar mais momentos com a família e amigos e, até mesmo, aprender algo novo.

Cada vez mais, como consequência da melhora da qualidade de vida e ampliação da longevidade no Brasil, a aposentadoria não é mais entendida como um momento de inatividade e monotonia, mas está sendo visto como uma fase da vida que pode ser aproveitada de várias maneiras, dependendo dos desejos e interesses de cada pessoa, trazendo, portanto, satisfação e realização pessoal.

No entanto, acontece que tal ensejo está ainda mais distante para os trabalhadores e contribuintes brasileiros, visto que a Reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, alterou regras importantes. Entenda mais sobre o assunto a seguir.

Aposentadoria como direito do trabalhador e contribuinte

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável por recolher as contribuições mensais e garantir proteção social aos trabalhadores brasileiros por meio de benefícios que inclui aposentadorias, auxílios e pensões.

Nesse sentido, ao ter direito ao benefício INSS o trabalhador poderá receber, mês a mês, valores que variam de acordo com a modalidade, tempo de contribuição, e mais fatores, deste que respeitem o teto e o piso previdenciário.

Quanto às modalidades de aposentadoria, existem três tipos principais:

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Aposentadoria por Idade

Aposentadoria Especial

Cada modalidade de aposentadoria possui requisitos específicos que devem ser atendidos para que o trabalhador possa se aposentar, e é importante verificar esses requisitos com o INSS antes de solicitar o benefício.

Reforma da Previdência: o que é e para que serve

A Reforma da Previdência é um conjunto de mudanças nas regras de aposentadoria e pensões do regime previdenciário brasileiro, cujo objetivo gira em torno da garantia de sustentabilidade financeira de recurso a longo prazo para tais fins.

A reforma foi implementada em 2019 com a aprovação da Emenda Constitucional 103 que foi responsável por estabelecer novos critérios para aposentadoria, como idade mínima, tempo mínimo de contribuição e alíquota de contribuição maior para algumas categorias.

Nesse sentido, a reforma se deve ao desequilíbrio financeiro do sistema previdenciário brasileiro, que estava caminhando para a insustentabilidade devido ao envelhecimento da população, à informalidade do mercado de trabalho e ao grande número de aposentadorias precoces.

Apesar de, em teoria, a Reforma da Previdência trazer benefícios a longo prazo, na prática isso pode afetar bastante a vida do trabalhador, que vai demorar ainda mais para se aposentar. No entanto, é importante lembrar que as mudanças afetam cada trabalhador de forma diferente.

Aposentadoria mais distante para o brasileiro

Como se sabe, a aposentadoria é um benefício concedido aos trabalhadores que, ao cumprirem algumas regras, tais como tempo de serviço e contribuição, podem enfim se aposentar do trabalho ao mesmo tempo que continuam recebendo uma renda mensal.

Muitos trabalhadores brasileiros desejam que o direito seja, enfim, conseguido, visto que este pode ser um momento de garantir segurança financeira após a vida profissional e aproveitar a vida de diversas maneiras, buscando por atividades que geram satisfação pessoal.

Acontece que a Reforma da Previdência em 2019 alterou significativamente a dinâmica de cálculo, visto que afastou ainda mais o momento da aposentadoria dos brasileiros ao aumentar a média de tempo para se aposentar em 3,5 anos entre os homens. Nesse mesmo sentido, as mulheres devem esperar, em média, mais 2,8 anos até a aposentadoria. Os dados foram divulgados também pelo portal de notícias do Litoral Norte de São Paulo, O Litoral.

