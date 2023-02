Dás tempo de se inscrever no Bolsa Família e receber a parcela deste mês?

O Bolsa Família é um dos programas de transferência de renda mais populares de todo o mundo, até mesmo outros países já se interessaram em entender como ele funciona. Agora, com a eleição do atual presidente, Luiz Inácio Lula, ele está voltando a todo vapor, repleto de novidades e valor extras. E por conta disso, subiu a procura de pessoas querendo entrar no programa, por isso, confira se é possível que alguém entre no programa agora e já receba a parcela deste mês.

A qualquer momento alguém pode se inscrever no Bolsa Família?

A resposta é sim, a qualquer momento alguém pode se inscrever no Bolsa Família, todavia, ser aprovado já é outro fator que não é determinado pela pessoa. Uma vez que para fazer parte do programa em questão, é preciso que o interessado cumpra algumas regras. E além disso, faz-se necessário que ele tenha um cadastro no CadÚnico.

O CadÚnico é a porta de entrada para qualquer programa social do Governo, pois ele reúne em uma base de dados, as informações de todas as pessoas, inerentes a diversos fatores, como renda, número de membros na família e as idades de cada um. E caso a família em questão se enquadre em algum dos programas sociais, ela já é automaticamente incluída na folha de pagamento.

Mas há pessoas que obedecem os critérios, mas acabam não sendo incluídas na folha de pagamentos. Isso ocorre porque o cadastro delas provavelmente não está atualizado, por isso, o CadÚnico precisa ser atualizado de maneira constante. Para isso, vá de imediato até o CRAS mais próximo e leve a documentação, para que a devida análise seja realizada.

Quais os critérios para fazer parte do programa?

É importante saber, que todo programa de transferência de renda é destinado a pessoas que encontram-se em vulnerabilidade social, isto é, em estado de pobreza ou extrema pobreza, o que torna o valor em questão algo indispensável para elas. Sabendo disso, veja os critérios.

A família não pode ter uma renda per capita superior a 50% do salário mínimo vigente;

Não pode receber outro benefício cujo o valor ultrapasse a renda máxima que o programa exige;

Não pode possuir CNPJ inerente ao titular do benefício.

Vale lembrar, que no atual momento, está ocorrendo uma operação denominada de ‘pente-fino’, a fim de conseguir pegar cadastros que estão irregulares e tirá-los da folha de pagamento do Bolsa Família. Por isso, a previsão, é que apenas após o término dessa ‘operação’, é que novos usuários irão poder entrar no programa.

