Começa dia 15! Quando você receberá o abono do Pis neste mês?

O PIS/Pasep geralmente era pago no ano posterior ao ano trabalhado, todavia, por conta da pandemia, o calendário sofreu uma pequena mudança. E agora, em 2023, os trabalhadores já irão poder sacar o abono em questão, todavia, é válido ressaltar que é o valor referente ao ano-base 2021. O valor será pago a partir do dia 15 de fevereiro e irá até o dia 17 do mês de Julho. E os trabalhadores têm até o final do ano para sacar os valores a eles pertencentes.

Quem recebe PIS e quem recebe Pasep?

Os nomes são bem parecidos e muitas pessoas acham que são até iguais, todavia, os nomes sempre vêm juntos, por conta que a finalidade é a mesma, só o beneficiário deles que não são. Por isso, se acostumou a chamar Pis/Pasep. Mas o público-alvo e o banco, que é o responsável por emitir os pagamentos, é diferente.

A saber, o PIS é destinado de maneira exclusiva para todos os trabalhadores de empresas privadas, isto é, que trabalham de maneira formal sob o regime CLT. E os valores referentes ao abono, são pagos pela Caixa Econômica Federal. E até o calendário é um pouco diferente, uma vez que é pago de acordo com o mês que a pessoa nasceu, ou seja, quem nasceu em janeiro e fevereiro, recebe primeiro.

Já o Pasep é destinado aos servidores e trabalhadores públicos. Ou seja, ou aqueles que prestam serviços diretamente para algum órgão do Governo ou para aqueles que passaram em algum concurso público. Eles têm direito a receber o Pasep. Já o banco responsável por pagar, também é outro, o Banco do Brasil. E o calendário de pagamento usa como base, o final da inscrição de cada um deles, sendo que a inscrição terminada em 0, recebe primeiro.

Veja também: Precisa de um EMPRÉSTIMO? Caixa está com condições especiais; confira

Quando receber os benefícios neste mês de fevereiro e como consultá-lo?

No mês de fevereiro, receberá o PIS todos os trabalhadores que têm direito a ele e que nasceram nos dois primeiros meses do ano, isto é, Janeiro e Fevereiro. Já o Pasep, terá direito a receber agora, em Fevereiro, todos os trabalhadores públicos que o final de sua inscrição terminou em 0.

E a partir do dia 05 de fevereiro, o trabalhador já poderá consultar o benefício por meio do Portal Gov. Ou através da Carteira de Trabalho Digital, vale lembrar que o download é totalmente gratuito e intuitivo

Após efetuar o download, basta que o trabalhador informe o número do CPF e após isso crie uma conta autenticada no portal Gov.br. Feito isso, basta acessar a aba de ‘benefícios’, que fica localizada no menu inferior e após isso, ir até a opção “Abono salarial”, ou se preferir, ligar para o número 158.

Veja também: Você tem? Esta nota de R$ 50 vale uma fortuna