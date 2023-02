Calendário do 13º salário do INSS foi liberado; veja as datas

As dívidas e pagamentos de contas no começo de um novo ano podem ser uma dor de cabeça para muitos grupos familiares no Brasil. A boa notícia é que, para diversos indivíduos, haverá a concessão de um abono salarial do INSS no ano de 2023.

O pagamento do décimo terceiro salário funciona como uma forma de gratificação concedida todos os anos para os trabalhadores brasileiros a fim de reconhecer as atividades realizadas no período.

É importante destacar, nesse sentido, que a concessão desse benefício é muito relevante para o aspecto orçamentário de uma comunidade. Para além das vantagens pessoais, é possível listar que, com uma maior circulação monetária, a região desse indivíduo pode obter aspectos positivos no sentido de movimentação financeira nos comércios locais com um maior poder de compra dos indivíduos.

Mas, afinal, você sabe o que é INSS e qual o calendário de pagamentos do 13º salário desse Instituto? Confira no decorrer da matéria.

O que é o INSS?

O INSS, sigla para Instituto Nacional do Seguro Social, é responsável por lidar com as arrecadações previdenciárias na nação verde-amarela. Possui objetivo de assegurar uma proteção social e econômica dos contribuintes por meio de benefícios financeiros.

No cenário vigente brasileiro, são mais de 37 milhões de indivíduos que possuem direitos a alguma categoria de pagamento do INSS, sendo que mais de 60% dessas pessoas recebem até um salário mínimo, que, atualmente, equivale ao valor de R$ 1302,00.

São 3 os grupos de pessoas que são beneficiadas pelo Instituto e que possuem direito ao pagamento do abono salarial, sendo possível receber o valor de auxílios, aposentadorias ou pensões a depender da situação do indivíduo. Nesse sentido, confira quais os tipos de cada um dessas categorias de beneficiários:

Auxílio

Auxílio-Acidente;

auxílio-doença;

auxílio-Reclusão Urbano;

auxílio-Reclusão Rural.

Pensões

Salário maternidade;

salário Família;

seguro-desefo;

pensão especial da síndrome da Talidomida;

pensão por Morte Urbana;

pensão por Morte Rural;

pensão especial por hanseníase;

pensão especial destinada a crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus;

Aposentadorias:

Aposentadoria por tempo de contribuição do professor

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Aposentadoria especial por tempo de contribuição

Aposentadoria por Idade Rural

Aposentadoria por Idade Urbana

Aposentadoria por invalidez

Veja também: Novidades na aposentadoria: com qual idade posso me aposentar no INSS em 2023?

Calendário do 13º salário do INSS

Quem recebe um salário mínimo: primeira parcela

TABELA 1: Governo Federal