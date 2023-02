Cartão auxílio de R$ 150? Estas família terão direito de receber

Os benefícios criados pelo governo auxiliam milhares de famílias todos os meses, principalmente no que diz respeito ao quesito financeiro. E já há algum tempo algumas famílias que vivem em uma localidade especifica do país têm direito a um auxílio de R$ 150, para poder arcar com custos de alimentação, por exemplo.

Embora seja um benefício voltado especificamente para um único estado brasileiro, os impactos positivos podem influenciar o Brasil como um todo. Afinal, quanto mais pessoas forem auxiliadas a saírem de uma situação de vulnerabilidade social, mais o país cresce, como um todo.

O que é o cartão auxílio de R$ 150 ao qual algumas famílias têm direito

O auxílio de R$ 150, que é disponibilizado mensalmente por meio de um cartão, nada mais é do que o Programa Auxílio Estadual, idealizado pelo Governo do Amazonas.

Assim como o Bolsa Família, por exemplo, ele também é um programa focado no repasse de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social, e vem sido disponibilizado sob diferentes vertentes, desde que foi criado.

Em 2020, quando “saiu do papel”, seu foco era auxiliar as respectivas famílias, no enfrentamento aos desafios financeiros impostos pela pandemia do Coronavírus.

Já em 2021, seu foco esteve em auxiliar todas as famílias que foram afetadas pelas grandes cheias nos rios locais, e durante esse período ele ganhou um “segmento extra”, chamado Auxílio Estadual Enchente.

Depósitos de R$ 600 foram feitos para que até mesmo as pessoas ligadas ao Esporte, à Cultura e ao Turismo pudessem retomar suas atividades.

Em resumo, porém, o auxílio de R$ 150 tem como prioridade aumentar a segurança alimentar e, ainda, fazer girar a economia local: considerando os mais de 2 mil cartões que serão entregues agora em 2023, o Programa Auxílio Estadual do Amazonas já está ajudando 300 mil famílias.

Com isso, aproximadamente R$ 23 milhões são movimentados todos os meses, na economia amazonense.

Veja também: Bolsa Família de fevereiro: valor será de R$ 900?

Informações importantes a respeito da inscrição para recebimento do auxílio

As famílias que desejam se inscrever devem para receber este auxílio de R$ 150 devem, antes de qualquer coisa, entender que existem algumas regras que devem ser seguidas.

A solicitação do cartão deve ser feita obrigatoriamente por um membro familiar que seja maior de idade, por exemplo, e é imprescindível que a família viva em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

De qualquer forma, porém, o governo utiliza a base de dados do CadÚnico para decidir quem de fato é elegível para o recebimento, e em uma consulta rápida no site oficial do Programa Auxílio Estadual já é possível saber quem foram os contemplados.

Basta acessar o link https://auxilio.am.gov.br/consulta e fazer a consulta utilizando o CPF, de forma prática e segura.

As famílias aprovadas têm acesso à quantia de R$ 150 sempre no dia 15 de cada mês, e as entregas dos cartões nessa primeira etapa de 2023 acontecerá especificamente até sábado, dia 4 de fevereiro.

Veja também: Gás de cozinha está mais caro nestes estados (gasolina também)