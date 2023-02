Notícia BOA! Aneel vai cobrar MENOS na conta de luz em fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica, ou simplesmente ANEEL, divulgou recentemente a sinalização de que a bandeira tarifária da cor verde continuará valendo em fevereiro. A decisão é referente às boas condições de geração de energia no país, resultado da quantidade de chuva neste início de ano.

Nesse sentido, a confirmação da permanência da bandeira verde se deu nesta última semana, o que significa que, ainda para este mês de fevereiro, nenhum custo adicional às contas de energia dos consumidores será incidida sobre o valor da fatura final.

Para entender melhor sobre como este sistema de cobranças funciona e quais são seus objetivos, veja a seguir mais informações.

Bandeiras tarifárias da conta de energia

Antes de mais nada, é importante entender o que são as bandeiras tarifárias e como elas são determinadas, visto que elas se alteram ao longo dos meses do ano e acabam por influenciar bastante no valor final da fatura da conta de energia do brasileiro.

De maneira geral, as bandeiras tarifárias podem ser entendidas como sistemas de classificação de preços de energia elétrica que são usados para indicar o custo da energia em um determinado período. Para isso, elas são definidas com base na disponibilidade de energia no sistema elétrico e na demanda por energia naquele momento.

As bandeiras tarifárias geralmente são coloridas e variam de verde a vermelho e, com menos frequência, pode atingir a cores com custos mais extremos também que servem, portanto, como sistema de classificação de preços de energia elétrica, indicando o custo da energia em dado período.

Este sistema é usado para incentivar os consumidores a poupar energia em momentos de escassez, o que pode ajudar a evitar interrupções no fornecimento de energia, chamado de apagões.

Veja também: Gás de cozinha está mais caro nestes estados (gasolina também)

Quais são as cores das bandeiras?

Como mencionado, a cor da bandeira tarifária determina o custo da energia elétrica para o consumidor, que pode variar, dentre outros aspectos, de acordo com qual é a cor para dado mês a depender da disponibilidade e demanda por energia elétrica.

As bandeiras tarifárias da conta de energia são as seguintes:

Bandeira Verde ou Branca: é a tarifa mais baixa, cobrada em períodos de oferta de energia elétrica suficiente. Bandeira Amarela: é cobrada em períodos de escassez hídrica ou quando há necessidade de acionar usinas térmicas. Bandeira Vermelha Patamar 1: é cobrada em períodos de crise energética, quando a geração de energia elétrica é insuficiente. Bandeira Vermelha Patamar 2: é cobrada em situações extremas de escassez de energia, acima do patamar 1.

Estas bandeiras são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e podem sofrer mudanças ao longo do ano, dependendo da situação de geração de energia nas hidrelétricas do país.

Veja também: Ainda dá tempo! Concurso do Banco do Brasil encerra inscrições neste mês

Conta de energia em fevereiro: ANEEL mantém bandeira verde

Confirmada nesta última semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, devida às boas condições hídricas do país em 2023, a bandeira tarifária verde será mantida para fevereiro.

Isso significa dizer que as contas de energia virão mais baratas, visto que não haverá custos adicionais incididos sob o valor final da fatura. Além disso, o Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEEL afirma que há projeções também bastante positivas para os próximos meses.