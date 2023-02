Estágio conta para se aposentar? Confira a regra

Idade mínima: é o tempo de vida necessário para ter direito a esse pagamento, variando dos 60 aos 67 anos. No Brasil, a idade mínima é 62 anos para as mulheres, enquanto que, para os homens, é preciso ter ao menos 65 anos.

Tipo de aposentadoria: quando for exigir o benefício, é importante ter em mente qual a categoria de aposentadoria que o indivíduo se encaixa. Os motivos variam entre o tempo mínimo, contribuições do trabalhador, empregado sem capacidade de realizar trabalho por questões físicas ou mentais e outros;

Contribuições para o Sistema Previdenciário: como mencionado, as leis vigentes mudam a depender de qual local do globo se está falando. No caso do Brasil, é necessário que o trabalhador tenha realizado contribuições para o INSS, sigla para Instituto Nacional do Seguro Social.