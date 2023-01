Aposentados terão acesso a R$ 1,1 BILHÕES de atrasados do INSS; veja se você recebe

Boa notícia! Os recursos liberados são destinados aos beneficiários que ganharam processos na justiça com finalidade de concessão ou revisão dos benefícios concedidos pelo INSS. Os segurados que ganharam ações na Justiça contra o INSS irão receber neste mês de janeiro/fevereiro mais de R$ 1 bilhão! Visto que o mesmo é distribuído e compartilhado entre os beneficiários que abriram algum requerimento na justiça! Veja abaixo como funciona e quem tem direito.

Aposentados vão receber mais de R$ 1 bi neste mês

O somatório dos valores é o montante total das RPVs – Requisições de Pequeno Valor. Desse modo, a verba de R$ 1 bi liberada é referente ao somatório de todas essas causas. Apenas os beneficiários que tiveram uma ação de RPV analisada e concluída com pagamento definido poderá receber o valor liberado.

Que de acordo com a nota oficial, o valor máximo de atrasados que pode ser recebido é de 60 salários mínimos – totalizando o montante de R$ 78.120. Nesta última terça-feira, 24, os repasses foram liberados pelo Conselho de Justiça Federal.

Há valores a serem pagos em todas as regiões brasileiras. Na grande maioria das vezes, essas ações estão nas mãos dos advogados trabalhistas. Com isso, eles acabam que informam seus clientes acerca de todas as etapas dos trâmites.

Visto que não é cobrado qualquer valor para a liberação da quantia definida: após o valor ser consultado e liberado, cai automaticamente na conta-corrente do beneficiário afetado ou que solicitou o pagamento!

Como consultar os valores e realizar os saques?

Embora os repasses tenham sido liberados nesta última terça-feira, 24, cabe aos TRFs de cada Federação a limitar os pagamentos. Com isso, cada estado deverá ter o seu prazo próprio de pagamentos. Entrementes, espera-se que todos sejam realizados até o fechamento do primeiro semestre de 2023. Mais de 74 mil segurados irão ser contemplados com causas ganhas, totalizando mais de 58 mil processos.

Visto que os valores são referes a ações na justiça contra o INSS acerca de revisão de auxílios, benefícios, pensões e aposentadorias. Muitas pessoas têm seus valores retidos e quando recebem, obtém os novos e os atrasados! Para consultar os valores é necessário acessar o site do Tribunal Regional Federal (de cada estado).

Feito isso, deverá ser adicionado o número do processo, nome do advogado responsável e o número da RPV. Podendo variar de estado para estado. Entrementes, no geral – em cada estado há suas burocracias mas o processo segue sempre sendo o mesmo, padronizado.

Nas próximas semanas os TRFs irão informar os seus respectivos beneficiários acerca das informações e datas de saque!