14º do INSS será liberado em 2023? Confira as chances

Há bastante tempo os segurados do INSS sabem que um possível 14° salário deverá ser aprovado. Para ser mais preciso, desde o ano de 2020 há essa possibilidade. Muitos acharam que isso iria ocorrer no mesmo ano em questão, todavia, foi adiado. Mas agora, após três anos, o assunto voltou a ser pauta e animar as pessoas que poderiam receber o benefício extra em questão, entenda como está o assunto no momento e se os segurados do INSS irão receber o décimo-quarto salário neste ano.

Quem teria direito ao 14° salário?

De acordo com o projeto de Lei que quer que a pauta em questão seja aceita, foi proposto que alguns dos segurados do INSS tivessem direito ao 14° salário, a saber, eles: Aposentados, pensionistas, quem recebe auxílios doença, acidente e reclusão. Ou seja, esse seleto grupo de pessoas poderiam receber o dinheiro extra.

A proposta veio à tona logo após a pandemia, a fim de tentar amenizar os impactos causados na economia brasileira. Uma vez que por conta dela, várias pessoas perderam o emprego, ou seja, só quem tinha um valor fixo para receber mensalmente eram os segurados, isto é, eles acabaram gastando mais ainda.

Mas infelizmente, na época, nada saiu do papel e ficou apenas em uma promessa. Até foi cogitado que o pagamento poderia ocorrer de modo retroativo, ou seja, pagar o 14° dos anos que já tinham se passado, todavia, a proposta acabou não ganhando tanta força. Mas ela voltou à tona, veja o que se pode esperar dela agora.

O 14° salário será pago agora, em 2023?

É uma pergunta que a resposta é bem clara: Infelizmente, não se pode esperar muito. Uma vez que no ano passado, o projeto em questão quase foi aprovado, todavia, após um tempo, o texto foi retirado da Mesa Diretora da Câmara e foi enviado para aprovação por parte de uma Comissão Especial.

E desde então, não houve mais avanço algum, praticamente, o Projeto de Lei foi para estaca zero. O julgamento dele deveria ser feito por uma comissão especial, mas isso é apenas um ‘termo’ para falar das comissões que já tinham votado. Ou seja, na prática, estão apenas jogando o projeto ‘de um lado para o outro’.

Portanto, os segurados não devem esperar que o benefício extra venha ser pago neste ano ou nos próximos anos. Pelo tempo que ele tramita, já deveria ser aprovado ou recusado, mas não, fica apenas indo de um lado para outro. Isto é, qualquer notícia que ele será pago agora, provavelmente, é fake.

