FGTS 2023: descubra como sacar o valor neste ano

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito de todo trabalhador formal. Mensalmente é depositado um valor na conta poupança do trabalhador, e em alguns casos específicos é possível realizar o saque. Há trabalhadores com mais de R$ 30 mil guardados! Quanto maior o valor, menor é a porcentagem de saque anual. Há algumas modalidades de saque do FGTS, como por exemplo: aniversário e rescisão. Não faz muito tempo que surgiu o empréstimo do FGTS, que também se tornou uma modalidade paralela e não oficial de saques! Está sendo discutido em Brasília acerca da suspensão do saque-aniversário, e então? Como ficam os demais saques e valores? Veja abaixo todos os detalhes.

Saques FGTS 2023

É possível sacar o FGTS todos os anos! Até este ano, era isso que estava acontecendo. Com a entrada do novo ministro da economia, foi proposto que a modalidade acabasse – visto que a mesma estava distorcendo a real identidade do FGTS, que era garantir a estabilidade financeira do trabalhador após uma possível demissão.

Com isso, Marinho espera o apoio dos demais ministros e do presidente para vetar o propósito – há uma reunião marcada para março que irá decidir o futuro da modalidade. Mesmo assim, é possível sacar após uma demissão sem justa causa, doença grave ou na compra da casa própria. Inclusive, em 2023 será lançado alguns projetos que irão usar o FGTS para financiar o imóvel.

Desse modo, o empréstimo do FGTS, que possibilitava antecipar até 10 anos das parcelas, não será mais concedido nos próximos meses – até que tudo venha ser decidido no Congresso. 4 de 10 trabalhadores não sabem quanto têm acumulado no FGTS, é importante saber até mesmo para fazer planos, não é?

Embora dê ou não para realizar os saques, estar atualizado dos ganhos reais e valores guardados é importante. Até mesmo porque mediante a legislação, o FGTS rende 3% todos os anos, somado com a taxa referencial – TR.

Portanto, para sacar o valor do FGTS é necessário ser acometido de uma grave doença, necessitar do recurso para a compra de um imóvel ou ser demitido sem justa causa – e claro, pelo saque-aniversário, se não for suspenso a modalidade nos próximos meses.

Aprenda a consultar o valor do FGTS 2023

Para consultar o valor do FGTS em 2023 e estar atento a todas as atualizações, é necessário instalar o aplicativo oficial e cadastrar os dados de acesso – com isso, toda e qualquer atualização mensal será mostrada diretamente na tela do aparelho celular para o trabalhador.

Entre na loja de aplicativos e pesquise por FGTS, clique em instalar e abra o app;

Feito isso, faça o pré-cadastro com os dados pessoais do trabalhador: CPF, nome, data de nascimento e e-mail;

Crie uma senha de 6 dígitos e marque a opção “Não sou um robô”;

Confirme a conta através do link enviado para o e-mail escolhido e realize o primeiro login;

Pronto! Após entrar na conta, será realizado um pequeno questionário acerca da vida pessoal e profissional. Logo após passar por ele, o trabalhador já terá acesso a todas as informações acerca dos valores contidos no Fundo e das novas possibilidades de saque. Visto que o saque-aniversário é uma modalidade escolhida no próprio aplicativo.

Desse modo, basta marcar como ativo – até o último dia do mês de nascimento, e então aguardar os saques. Requerimentos que forem feitos após o prazo, deverão esperar pelo próximo ciclo de pagamentos.