TUDO o que será lançado no Prime Video em fevereiro; veja lista

O Prime Video, assim como a Netflix, possui milhões de pessoas em sua base de assinantes. E não é para menos: são centenas de produções incríveis que entram ano a ano no catálogo, incluindo séries e filmes adequados aos mais diversos gostos.

E, como já é comum entre quem assina serviços de streaming, sempre há aquela expectativa mensal sobre o que será lançado. Será que aquela série incrível já terá uma nova temporada? E aqueles filmes sobre os quais todos estão falando, entrarão no catálogo também?

Pelo menos no que diz respeito ao mês de fevereiro, as respostas para essas perguntas estão na leitura a seguir.

O que chega no Prime Video

Fevereiro já começou com grandes lançamentos no Prime Video, conforme lista a seguir:

01 de fevereiro

Como Novio de Pueblo

Meu Malvado Favorito

Caminhos da Memória

03 de fevereiro

Mar em Fúria

Harlem – Segunda Temporada

A Protetora

Invocação do Mal

Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros

07 de fevereiro

Até os Ossos

O Caminho de Volta

08 de fevereiro

Os Muitos Santos de Newark

09 de fevereiro

Armageddon Time

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se

10 de fevereiro

Somebody I Used To Know

Maligno

Operação Maré Negra – Segunda Temporada

Space Jam: o Jogo do Século

Aqueles que Me Desejam a Morte

Os Fantasmas se Divertem

15 de fevereiro

Se Beber, Não Case! – Partes 2 e 3

Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras

Cães de Guerra

Elvis é Assim – Edição Especial

Correspondência de Rancor

Profissão de Risco

A Lenda de Tarzan

Doutor Sono

LEGO DC Liga da Justiça x Liga Bizarro

17 de fevereiro

A Cabeça de Joaquín Murrieta – Primeira Temporada

Carnival Row – Segunda Temporada

Mortal Kombat

21 de fevereiro

Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa

23 de fevereiro

Harris Vai a Paris

Gato de Botas 2: o Último Pedido

24 de fevereiro

O Consultor – Primeira Temporada

Duro de Atuar

Pokémon: Detetive Pikachu

Soltos em Salvador – Terceira Temporada

25 de fevereiro

Um Senhor Estagiário

27 de fevereiro

A Ilha

Produções muito aguardadas também estão chegando

Além de todos os títulos listados acima, o Prime Video também irá receber em seu catálogo, neste mês de fevereiro, grandes sucessos, que ficaram extremamente famosos mundo a fora.

O filme Duna, por exemplo, está previsto para ser lançado na plataforma no dia 25.

Já Space Jam: Um Novo Legado, estará disponível a partir do dia 10, prometendo muita diversão para toda a família.

Os fãs dos filmes de terror podem preparar já podem preparar a pipoca, pois Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio tem sua estreia já no dia 3.

Por fim, o Prime Video também terá em seu catálogo um título incrível para os nerds de plantão e fãs do universo DC: Coringa, com Joaquin Phoenix, também chegará no comecinho do mês.

