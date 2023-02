“Qual Empresa Me Ligou” ajuda a cancelar ligações chatas

Não é de hoje que muitos brasileiros se irritam com ligações frequentes que recebem e que, na grande maioria das vezes, são desligadas no exato momento em que são atendidas. E a boa notícia é que, agora, existe uma forma de identificar qual empresa está por trás de cada uma dessas ligações: trata-se da opção chamada Qual Empresa em Ligou.

Seu uso se dá de forma extremamente simples e, através dessa solução simples, espera-se coibir tais empresas, no que diz respeito às ligações insistentes e abusivas que realizam com tanta frequência.

Todos os detalhes importantes sobre o assunto estão na leitura do artigo a seguir.

Medidas cujo objetivo é cancelar ligações chatas e insistentes

Se não é de hoje que os brasileiros sofrem com o problema em questão, não é de hoje, também, que buscam-se soluções diversas para ele.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), junto aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério da Justiça, por sinal, já desenvolveu algumas medidas visando acabar com as ligações indesejadas.

O “Não Me Perturbe”, por exemplo, tem como objetivo ajudar as pessoas a bloquearem as ligações de telemarketing: basta que o indivíduo cadastre seu número, especificando que não deseja receber ofertas de produtos e serviços, e as empresas passam a ter que respeitar essa decisão, ou serão multadas.

Ocorre, porém, que além das ligações de telemarketing, existem também as ligações chamadas de robocalls: elas geralmente são feitas também pelas empresas de telemarketing, mas com o único objetivo de testar o funcionamento de uma linha.

E é justamente por isso que sempre parece que estão “desligando na nossa cara”: as ligações são feitas por “robôs”, programados para desligarem assim que identificam se a linha de fato existe.

E é nesse tipo de ligação que o Qual Empresa Me Ligou mantem seu foco.

Como funciona o Qual Empresa Me Ligou, especificamente

O Qual Empresa Me Ligou permite literalmente que uma pessoa saiba qual é a empresa que está lhe incomodando com ligações chatas e insistentes.

E seu funcionamento não poderia ser mais simples!

Basta acessar a página oficial desta solução, por meio do link https://qualempresameligou.com.br/, e, então, inserir o número de telefone que fez a ligação. É preciso, também, completar o CAPTCHA, mas o processo todo dura menos de 1 minuto.

Vale lembrar, inclusive, que o número inserido pode ser tanto de um celular quanto de um telefone fixo: estando na base de dados do Qual Empresa Me Ligou, ele permitirá que o usuário veja na tela a empresa que é sua proprietária e qual é o CNPJ vinculado a ela.

Com essa medida, espera-se inibir esta prática, vista como irritante pela maioria dos brasileiros, e cada vez mais empresas de telefonia estão contribuindo para que isso seja possível.

TIM, Oi e Vivo, por exemplo, já forneceram os dados necessários, a fim de que essa iniciativa pudesse começar a valer desde a última quarta-feira, 01 de fevereiro.

