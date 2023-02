Inteligência Artificial pode substituir psicólogo? 80% aprovam tecnologia

As pessoas costumam ter receio frente aos avanços tecnológicos porque eles representam mudanças e incertezas. Tais mudanças podem ser vistas como ameaças às tradições e valores existentes, e podem também trazer consigo questões éticas e sociais não resolvidas.

Além disso, a rapidez com que a tecnologia está evoluindo pode tornar difícil para algumas pessoas acompanhar e entender seus impactos e implicações. Isso pode levar a uma sensação de insegurança e ao desejo de se agarrar ao conhecido e tradicional.

No entanto, cada vez mais, a sociedade vem quebrando esta barreira e abrindo portas para as facilidades que as evoluções tecnológicas oferecem em toda e qualquer área, como educação, saúde, administração, dia-a-dia, e muito mais.

Nesse mesmo sentido, outra área que também vem evoluindo e se expandindo é a Psicologia, no qual a receptividade das pessoas mudou ao longo do tempo e, hoje em dia, é entendida com compreensão e aceitação como uma ciência e um meio eficaz para tratar diversas questões.

Mas, afinal, já pensou em misturar a Psicologia com uma das inovações tecnológicas mais recentes de nosso tempo? Veja s seguir como as terapias podem se relacionar com a Inteligência Artificial.

Entendendo a Inteligência Artificial

Antes de mais nada, é preciso esclarecer os aspectos mais fundamentais que envolvem essa tecnologia, cada vez mais presente não só frente às tecnologias de ponta e grandes avanços em áreas profissionais, mas também na vida comum das pessoas.

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da tecnologia que busca criar sistemas que possam realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como raciocínio, aprendizado, percepção, reconhecimento de padrões, etc.

Basicamente, isso tudo é alcançado através de algoritmos de aprendizado de máquina, que permitem que os sistemas ajustem suas ações com base em dados e experiência.

Dessa forma a Inteligência Artificial é usada em aplicativos de saúde, como chatbots para triagem de saúde mental, a fim de ajudar as pessoas a gerenciar sua saúde e bem-estar.

A IA também pode impactar as atividades mais simples das pessoas de várias maneiras. Por exemplo, ela pode ser usada para automatizar tarefas repetitivas, como a classificação de e-mails e a identificação de informações em documentos.

Além disso, a IA pode ser usada em sistemas de assistência virtual, como assistentes pessoais inteligentes, para ajudar as pessoas a gerenciar suas atividades diárias, tornando-as mais eficientes e convenientes.

A Psicologia na sociedade hoje

É perceptível em nossa sociedade atual que as pessoas estão cada vez mais abertas às terapias e tratamentos psicológicos. A compreensão e aceitação da psicologia como uma ciência e um meio eficaz de tratar questões emocionais e psicológicas tem aumentado na sociedade. Além disso, a disponibilidade de tratamentos e terapias, bem como a destigmatização da saúde mental, têm contribuído para que mais pessoas busquem ajuda.

Nesse sentido, a psicologia está impactando a sociedade de muitas maneiras, oferecendo ganhos importantes quanto a compreensão da saúde mental, os comportamentos humanos e as emoções, além de fornecer estratégias eficazes para lidar com questões pessoais e profissionais.

Mais do que isso, a psicologia está sendo amplamente utilizada e aplicada a diversas áreas, tais como educação, saúde, negócios e justiça criminal, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Terapia com IA: software de atendimento psicológico

Uma das novidades que juntam as duas áreas é sobre a criação de um programa digital por uma empresa brasileira capaz de oferecer tratamento psicológico de qualidade para pessoas que sofrem de insônia.

Nesse sentido, o app seria capaz de, a partir da lógica de aprendizado de dados e informações, conversar e sugerir as práticas mais indicadas às pessoas que procurarem pelo atendimento. Acontece que a recepção pela sociedade é, surpreendentemente, bastante positiva frente ao avanço.

De acordo com pesquisas recentes, cerca de 80% das pessoas, em nível mundial, estavam satisfeitas com a ideia do atendimento psicológico realizado por meio da Inteligência Artificial em 2021, o que pode ser explicado pela disseminação dos atendimentos psicológicos online em decorrência da pandemia de Covid-19.

No Brasil, o programa foi batizado como Sônia e é, por enquanto, destinado para os profissionais de saúde que atuam na área do sono, contribuindo para que estes acessem e tratem os pacientes de forma facilitada.