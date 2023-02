Boa notícia para os aposentados! Adicional de 25% foi aprovado

Uma boa notícia para todos os aposentados, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – compartilhou que teve um aumento disponibilizado para diversos segurados que recebem a categoria de aposentadoria pode incapacidade permanente, que no caso é conhecida por muitos com o nome de aposentadoria por invalidez. Esse adicional no valor é um extra de 25% a mais nesse auxílio.

É importante destacar que para o beneficiário conseguir ter esse 25% a mais no seu pagamento do benefício, é preciso que ele atenda todos os requisitos que foram instituídos pelo INSS, ou seja, não é como todos pensaram, o valor não será liberado para todos que recebem essa categoria de aposentadoria.

Adicional concedido

Para o beneficiário receber esse adicional é somente para aposentados que precisam de ajuda de terceira para “sobreviver” ou seja, ajuda para fazer algumas tarefas do dia a dia, para se alimentar, para comprar algo, para tomar banho e assim por diante. Somente nesses casos o adicional de 25% será depositado na parcela do beneficiário junto a aposentadoria, e esse dinheiro deve ser totalmente destinado a esses pagamentos da pessoa auxiliar, e que não necessariamente precisa ser um profissional da área da saúde.

Exemplos de situações que garantem o adicional de 25%

Para tirar algumas dúvidas, trouxemos nesse texto alguns exemplos de situações que garantem o adicional de 25% do INSS para esses aposentados na categoria de invalidez. Por mais que passaremos algumas situações, o órgão já pede algumas informações antes da conduta.

Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível;

Cegueira total;

Doença que exija permanência contínua no leito;

Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível;

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária;

Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social;

perda de uma das mãos e de dois pés, mesmo que a prótese seja possível.

Essa lista tem apenas alguns exemplos que concedem esse benefício e o valor adicional de 25%, é importante destacar que por mais que o valor da aposentadoria já atinja o limite que é estabelecido, mesmo assim o adicional deve ser pago já que a pessoa precisa de ajuda de terceiros para exercer atividades do dia a dia.

O INSS estabelece várias regras para cada tipo de aposentadoria, e para poder receber esses benefícios é somente se estiver dentro dos critérios estabelecidos pela instituição que é a responsável por realizar esses pagamentos a essa parte da população.

