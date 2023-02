Concurso da Marinha: 700 vagas para nível médio

Se você sonha em entrar na Marinha, essa notícia é para você. Saiba que são 700 vagas aberto para dar oportunidade em 3 estados brasileiros, principalmente para as pessoas que tem nível médio completo e idade a 18 a 21 anos, poderão participar do processo seletivo. Veja as demais informações sobre o concurso.

Como citado acima, são 3 estados em que a Marinha vai abrir vagas para oportunidade, são eles:

1 – Fortaleza (CE)

2 – Vitória (ES)

3 – Florianópolis (SC)

Fique de olho pois as inscrições já iniciaram na segunda-feira, dia 30.

Concurso da Marinha, quase 700 oportunidades

Fazer concurso já tem fama de que não é fácil e quando se fala concurso da Marinha muitos querem saber ao máximo de informações para conseguir passar, pois é um sonho de muitos jovens. De acordo com edital são 671 novas vagas para estudar na Escola de Aprendizes-Marinheiros – EAMs.

O edital também destacou a quantidade de vaga para cada sexo:

623 vagas para homens

48 vagas para mulheres

Ah, e para fazer o concurso também é necessário que o candidato esteja dentro dos requisitos, ou seja, para poder participar tem que ter altura de 1,54 a 2 metros. Além disso, a Marinha exige que os interessados em entrar sejam preferencialmente solteiros e não tenham filhos.

Um outro ponto que o edital da Marinha fez questão de destacar para os interessados é que eles tenham a disponibilidade de morar em uma das 3 cidades que foram destacadas no texto acima com oferta de vagas. E os interessados também deve fazer uma escolha entre 3 opções de especialização, sendo eles:

1 – Eletroeletrônica

2 – Apoio

3 – Mecânica

Anota a data para não perder, as inscrições vão até o dia 12 de fevereiro, e para participar do concurso deve pagar a data de inscrição de R$ 40, e assim que já tiverem os resultados, os aprovados receberam uma bolsa de R$ 1.398,90 durante a capacitação, e no final a remuneração após a formatura deve ser de R$ 2.294,50.

Etapas do concurso

Todos os interessados após fazer a inscrição e cumprindo com todos os requisitos, passarão por uma etapa de avaliação psicológica, logo após inspeção de saúde e depois o teste de aptidão física (nessa etapa será processo de exercícios de natação e também de corrida).

Logo depois também tem a prova objetiva que está programada para ser aplicativa no dia 2 de abril, seguindo as informações do edital, que está no site da Marinha para quem tem interesse de averiguar mais informações.

