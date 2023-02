Multas de trânsito têm prazo de validade? Veja se elas caducam

Você já parou para se perguntar se multa de trânsito tem validade, pois quando um motorista leva uma multa por ter cometido uma infração de trânsito, o mesmo não deve arcar somente com o valor da multa, existem também outras penalidades que podem estar envolvidas e uma delas é os pontos que serão adicionados na CNH – Carteira Nacional de Habilitação.

Ou seja, a cada infração cometida pelo motorista vai somando números de pontos e é isso que traz mais preocupação para o motorista do que apenas pagar o valor da multa que recebeu, pois quando o motorista atinge o número máximo de pontos pode causar até mesmo a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

O que muitos não sabem é que tanto para as multas como a pontuação, ambos têm validade, e se forem atingidos depois que passa essas penalidades se prescrevem, fique atento e se informe o máximo possível pois essas medidas têm diferenças.

5 anos sem pagar a multa

No cenário jurídico, ficar 5 anos sem pagar a multa pode gerar a prescrição que vai aplicar diretamente no direito em função da passagem do tempo que a legislação estabelece, então assim não será mais possível reclamar sobre um direito depois desse determinado período.

Segundo a Lei nº 9.873 do ano de 1999, tem 3 tipos de prescrição:

1 – Prescrição da ação punitiva

2 – Prescrição da ação executória

3 – Prescrição intercorrente

São esses prazos descritos acima que aplica na multa de trânsito, tudo conforme e dentro da lei do Contran, na resolução nº 619/2016. A prescrição da ação punitiva é quando o órgão de trânsito deixa passar esse prazo estabelecido de 5 anos para assim ser aplicada a penalidade oriunda de infração.

Ou seja, quando isso acontece um exemplo que pode acontecer é que quando o motorista for autuado no dia 10 de abril de 2021, o órgão de trânsito que será o responsável tem até o dia 10 de abril de 2026 para fazer a notificação da penalidade.

E se o órgão de trânsito responsável não se atentar a isso, possa acontecer de que essa punição seja extinta, e assim o motorista não precisará pagar mais a penalidade. Já a prescrição executória, também tem um prazo de 5 anos em que o órgão de trânsito responsável consegue fazer a penalidade imposta, e assim quando o motorista recebe a multa já tem pontos a serem colocando na CNH e o valor que deve ser pago.

