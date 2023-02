Como você pode aumentar em até R$ 300 o valor do benefício recebido?

Neste mês de fevereiro é a segunda vez que o benefício do Bolsa Família e está sendo pago e muitos querem saber sobre os R$ 300 a mais. No mês de janeiro, Lula já tinha informado que junto com sua equipe já iria fazer um pente-fino nos cadastros pois muitos estavam irregulares, e isso aconteceu, milhares de famílias foram excluídas.

Em contrapartida, alguns beneficiários informaram que receberam o valor de R$ 900, que no caso são R$ 600 do Bolsa Família e R4 150 para cada filho menor de 6 anos (só pode pegar para 2 filhos). Ou seja, esse valor é diretamente exclusivo para a criança, assim se o programa analisar e vê que a família está dentro dos requisitos eles podem receber esse adicional extra e mais R4 300 pelas duas crianças.

Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social, afirmou que para ter acesso e conseguir receber esse benefício e mais as parcelas adicionais é de suma importância que o cadastro no CadÚnico esteja atualizado e com informações corretas. E para a família que já recebem o Bolsa Família é obrigatório essa atualização, caso contrário pode ser expulso do programa. Lembrando que a atualização pode ser feita no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – da sua cidade.

Então, consequentemente se na família tem duas crianças, o valor que elas podem receber por mês é de R$ 900, assim que a criança passar dos seis anos, o valor da parcela adicional é anulado.

Bolsa Família e regras

Quando aconteceu a mudança de governo, muitos brasileiros ficaram na dúvida para saber o que realmente iria acontecer, se o valor continuaria o mesmo, se as regras seriam as mesmas, e assim que Lula assumiu o governo ele já tranquilizou a população informando que o valor do programa social do Bolsa Família vai continuar até o final de 2023 em R$ 600, o mesmo valor estabelecido por Jair Bolsonaro.

Os requisitos e regras principais que todos precisam para ser inseridos no programa social continuam os mesmos, mas, no entanto, as famílias precisam cumprir para receber o adicional de R$ 150 por criança. E com isso, foi colocado mais algumas regras como: a criança deve ter uma frequência escolar de até 75%, ter um acompanhamento e tomar todas as vacinas em dia, caso contrário, o valor pode ser anulado.

Algumas famílias ainda não receberam o valor de R$ 900 e Lula afirmou que a previsão para que isso aconteça é até o mês de março, mas o valor de R$ 600 continua normalmente, e a equipe petista está verificando oportunidade de incluir mais famílias que estão precisando já que milhares de cadastros irregulares foram excluídos através do pente-fino.

