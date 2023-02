Dívidas serão “perdoadas” em 2023? Possibilidade é real; entenda

Lula Inácio da Silva, presidente, informou que está analisando em relação algumas dívidas pendentes de vários brasileiros que pegaram o empréstimo durante o período do Auxílio Brasil, programa social que no governo de Jair Bolsonaro passou a se chamar Auxílio Brasil, só que é o mesmo do Bolsa Família, Bolsonaro mudou o nome para desvincular o programa com Lula (PT).

A intenção desse novo governo é para conseguir reduzir algumas dívidas dos brasileiros dentro dessa modalidade e até mesmo pode decidir perdoar integralmente o valor. Lula ainda faz críticas de como essa modalidade endividou a população, já que as taxas de juros estavam altas e ofereciam crédito consignado, e isso fez gerar muitas dívidas e até hoje muitas famílias não têm como efetuar o pagamento.

Como funcionava o empréstimo

Os beneficiários do Auxílio Brasil podiam pegar o empréstimo, ou seja, poderiam apenas comprometer 40% do valor total do benefício das parcelas do empréstimo consignado, e assim, após o deposito do dinheiro era feito automaticamente do pagamento do auxílio e abatia o valor das parcelas, e assim acontecia até a quitação da dívida. Lula afirma que essa medida não era boa para alguns bancos já que a liberação de crédito tinha como garantia o governo.

O Ministério da Cidadania quando começaram a liberar esse empréstimo estabeleceu um limite de juros de 3,5% mensal, e assim muitas instituições financeiras recusou essa modalidade, por mais que tenha sido um valor alto que foi concedido.

Perdão de dívidas no governo Lula

Foi compartilhado que o Ministro Wellington Dias informou que o presidente Lula junto com sua equipe está avaliando a possibilidade de perdão das dívidas relacionadas ao empréstimo consignado do programa social Auxílio Brasil, e possa ser também que em diferentes casos o que seja perdoado parcialmente e somente em alguns casos pode ser integralmente.

O Ministro Wellington ainda informou que agora eles precisam analisar e estudar alguns caminhos para oferecer esse perdão para as dívidas da população. O programa “Desenrola” é um programa que tem o mesmo intuito de perdoar dívidas.

Esse programa tem a intenção de fazer a negociação de dívidas principalmente para as famílias de baixa renda e que pretende fazer uma negociação de dívidas, o governo informou que vai negociar até R$ 90 milhões em dívidas.

O Banco Central se pronunciou e informou que as famílias que estão endividadas já estão em 29,4%, o programa informou que promete que esse índice irá abaixar.

