Cartório DIGITAL: confira tudo que você pode fazer da sua casa

Neste ano de 2023 o mês de janeiro teve a inauguração do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, conhecido como Serp, ou seja, escrituras e registros de vários cartórios espalhados pelo Brasil terão a oportunidade de serem consultados pelas pessoas através da internet.

Segundo a Lei de Registros Públicos, todos os cartórios devem começar a aderir essa nova modalidade do Serp. Para quem deseja saber mais, as regras dessa nova modalidade de sistema estão descritas na Medida Provisória nº 1.085/2021 e teve sua aprovação em maio de 2022, a lei de Registros Eletrônicos nº 11.977/2009 teve alteração.

Serviços do Cartório online

Como informamos acima, os cartórios precisam começar a aderir essa nova modalidade, pois esse serviço vai trabalhar com todas as bases de dados de todos os cartórios do Brasil, e quem será o responsável para gerenciar são os oficiais de registros públicos.

É válido destacar que o trabalho que será oferecido pela plataforma digital do cartório vai diminuir o tempo para emissão de certidões, antes era até 15 dias, agora será desta forma, veja abaixo:

Certidões eletrônicas de inteiro teor da matrícula de um imóvel: emitidas em até 4 horas

Certidões da situação jurídica atualizada de um imóvel: emitidas em até 1 dia

Certidões de transcrições e outros casos: emitidas em até 5 dias

Lembrando que as escrituras de compra e venda dos imóveis, quando elas não têm pendências como: falta de pagamentos, também serão feitos em menor prazo, confira:

Período de até 30 dias para escrituras sem cláusulas especiais e cancelamento de garantias e averbação de construção

10 dias para outros tipos de escrituras

Período de até 30 dias para escrituras com mais de uma hipoteca

Qual objetivo desse sistema eletrônico

O principal objetivo desse novo sistema eletrônico é para que as pessoas que precisam utilizar esse tio de serviço, e assim poderão ter vários tipos de informação e principalmente sem burocracia, sem precisar ir pessoalmente até um cartório e ficar esperando em filas.

Todo cidadão poderá ter acesso, e tem alguns pontos principais que esses serviços terão no Serp:

Receber e enviar documentos e títulos

Poder consultar com indisponibilidade de bens que possam ser decretadas pelo Poder Judiciário ou pelos agentes públicos

Consultar todas as restrições que possam existir sobre bens móveis e imóveis;

Consultar os títulos de dívidas protestadas;

Consultar atos transcritos, averbados ou registrados nos cartórios;

Fazer o registro público eletrônico de atos e negócios jurídicos;

Expedir certidões em formato eletrônico;

Realizar o intercâmbio de informações e documentos eletrônicos entre os cartórios de todo o Brasil;

Ser atendido remotamente pela internet.

