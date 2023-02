Quem recebe Bolsa Família pode comprar casa ou carro?

O programa do Bolsa Família é o maior programa social do governo, atualmente atende mais de 21 milhões de famílias brasileiras, o benefício é pago e tem requisito somente para as pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, ou seja, os beneficiários do Bolsa Família são classificados em duas categorias:

1 – Situação de pobreza

2 – Situação de extrema pobreza

A família que está inclusa nisso, a renda per capita familiar é de até R$ 210,00 ao mês. Devido a isso, surge muitas dúvidas sobre o programa e uma dela é que se a pessoa que recebe esse benefício do governo, será que recebendo esse dinheiro pode comprar uma casa ou algum bem material?

O cidadão que recebe o Bolsa Família pode comprar algum bem material?

Antes de tudo, é necessário entender que o principal objetivo do programa social do Bolsa Família não é sustentar a família pra sempre e que ela permaneça em situação de pobreza, a intenção principal é que com essa ajuda financeira eles consigam mudar de vida e ir para melhor.

Sendo assim, é válido destacar que a renda per capita estiver dentro do que o programa estabeleceu, a família que recebe a ajuda do Bolsa Família pode sim comprar algum bem, se por acaso tiver condições de pagar por ele.

É válido destacar que mesmo se uma pessoa tenha uma casa própria ou até mesmo um carro, isso não significa que ela não pode pegar ajuda do governo para em situações de pobreza, assim, o Bolsa Família pode pagar qualquer pessoa que esteja dentro dos requisitos mencionados pelo programa.

Mas para não perder esse benefício é de suma importância o cadastro no CadÚnico se manter atualizado a cada dois anos, caso contrário o benefício poderá ser anulado.

Veja também: Bolsa Família: MITOS que todo mundo acredita

Objetivo do Bolsa Família

O programa Bolsa Família foi criado no ano de 2004 e continua com o mesmo objetivo de sempre, em ajudar famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Esse é o principal ponto, principalmente as famílias que têm crianças. E quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, somente o nome do programa foi trocado para Auxílio Brasil, mas não a sua característica.

Com isso, no ano de 2021 a 2022 mais de 4 milhões famílias foram adicionadas no programa para receber ajuda do governo federal. Mas é válido destacar que para participar do programa é necessário cumprir requisitos, não somente de renda familiar, mas também como a área da:

Saúde: gestantes devem fazer o pré-natal, crianças na família precisam ter o acompanhamento nutricional e a vacinação.

Educação: Criança precisa ter uma frequência escolar de ao menos 60% em idades de 4 a 5 anos, frequência escolar de até 75% para crianças entre 6 a 17 anos, e de 18 a 21 anos incompletos que recebem o benefício composição Jovem e ainda não concluiu o ensino médio.

Veja também: Novidades na aposentadoria: com qual idade posso me aposentar no INSS em 2023?