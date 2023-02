Mudanças: novas datas de inscrições para Prouni, Sisu e Fies 2023

O sonho de muitos jovens é ingressar no Ensino Superior, a fim de obter um diploma de graduação, atualmente, o Governo Federal possui vários programas que ajudam os estudantes nessa jornada. A saber, os principais são: Sisu, ProUni e Fies, um calendário deles havia sido divulgado em novembro, todavia, passou por algumas alterações. Ou seja, se você pretende usar alguns dos programas citados, venha conferir todas as alterações inerentes a eles.

Quais serão as novas datas do ProUni, Sisu e Fies?

Primeiramente, é válido entender o que significa Sisu, ele é um Sistema de Seleção Unificada, que permite que os estudantes entrem em Universidades Federais espalhadas por todo território nacional. As suas inscrições irão ocorrer até o dia 24 de Fevereiro, já o resultado, deve sair 4 dias depois, no dia 28 de fevereiro.

Já o ProUni permite que os estudantes entrem em universidades privadas, com bolsas de 50% até 100%. E suas inscrições irão começar no dia 28 de fevereiro e irão perdurar até o dia 3 de março. E os resultados estão previstos para sair entre o dia 7 a 16 de março (primeira chamada) e 21 a 30 de março (segunda chamada).

E para finalizar, há o Fies, ele permite que os estudantes ingressem em instituições privadas, mas em vez de bolsas, eles irão receber uma espécie de financiamento, assim, após o término do curso, é que eles irão pagar a mensalidade das universidades. As inscrições ocorrem do dia 7 a 10 de março e o resultado está previsto para o dia 14 de março.

Como funciona cada um dos programas citados?

O Sisu, como citado, permite que os alunos entrem em universidades federais. O estudante pode concorrer usando sua nota obtida na última edição do ENEM. Além de que, o aluno pode escolher até duas opções de cursos e de acordo com a nota, ele pode entrar ou não dentro das vagas.

Já o ProUni, ele concede acesso à rede privada de ensino, por intermédio de bolsas de estudos, para concorrer no programa, é preciso que o aluno tenha prestado o ENEM e não zerar em nenhuma área.

E para finalizar, há o Fies, que concede a chance do aluno estudar em uma universidade privada por intermédio de um financiamento estudantil. Vale lembrar que a nota usada para o programa, é a do ENEM também, mas aqui, não é preciso que tenha sido precisamente da última edição.

Portanto, essas são as datas e oportunidades que os estudantes terão em 2023 para ingressarem no ensino superior a fim de conseguirem uma graduação. E é de suma importância que a pessoa tenha participado de ao menos uma edição do ENEM.

