Assustador! 4 locais macabros que estão no Google Maps

Existem pessoas que simplesmente amam a sensação de ver locais macabros, seja pessoalmente ou por meio de alguma tela.

Para os indivíduos que fazem parte desse grupo, entrar em cemitérios ou em casas abandonadas “não é nada de mais”, e todos eles enxergam nos filmes de terror uma ótima oportunidade para viver momentos de adrenalina aliada ao entretenimento.

E pode ser que eles não saibam, mas por meio do Google Maps também é possível viver essas emoções. E, o melhor: visualizando locais macabros de diversos lugares do mundo, que dificilmente seriam acessíveis por meio de uma viagem, por exemplo.

A principal função do Google Maps

Braço direito de muito motoristas, inclusive dos iniciantes, o Google Maps é basicamente um GPS, que ajuda qualquer pessoa a chegar onde ela deseja.

Inclusive, trata-se de uma ferramenta que é utilizada até mesmo por quem se locomove a pé ou utilizando o transporte público.

E, quando sua famosa funcionalidade Street View está ativada, é possível literalmente ir a muitos lugares sem sair de casa. Vale a pena, por sinal, aproveitar para “dar uma espiadinha” em alguns locais macabros, como os listados no próximo tópico.

Locais macabros que é possível visitar com o auxílio desta ferramenta

Digitando as coordenadas certas, ou mesmo os nomes dos locais propriamente ditos, já é possível ter acesso às imagens dos mesmos. É como literalmente visitá-lo, mas de dentro de casa.

E alguns dos locais macabros que mais se destacam no Google Maps são:

1. The Silent People

Um campo cheio de espantalhos é capaz de espantar muitos pássaros. Mas também é capaz de assustar qualquer pessoa.

E esse é o caso do The Silent People (Pessoas Silenciosas), um lugar localizado na Finlândia, e que possui um ar macabro único.

2. As pessoas-pombo

Se esse lugar não é macabro, pelo menos algumas pessoas que o habitam são.

Trata-se de um “cantinho” do Japão no qual as pessoas simplesmente têm cabeça de pombo. E o mais assustador é que conforme a tela se movimenta, as cabeças se movimentam junto.

3. As catacumbas parisienses

Andar pelas ruas de Paris é uma experiência esplêndida, capaz de despertar os melhores sentimentos em qualquer pessoa.

Já quem não abre mão de viver algo mais “tenebroso”, a melhor pedida é visitar as catacumbas da cidade, mesmo que seja pelo Google Mapas: trata-se de um ossuário impressionante.

4. A vila dos bonecos

Também no Japão, esse é um dos locais macabros de maior destaque na ferramenta de locomoção do Google.

A vila literalmente possui dezenas de bonecos em tamanho real espalhados por suas ruas. Isso porque, conforme a população local diminuía, uma moradora substituía os seres humanos por tais bonecos, criando uma espécie de atração turística sinistra.

Vale reforçar, porém, que o Google Maps tem imagens atualizadas com certa frequência. Portanto, para conhecer os locais macabros aqui citados pode ser necessário buscar imagens mais antigas da ferramenta.

