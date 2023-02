Você tem? Esta nota de R$ 50 vale uma fortuna

Não é de hoje que colecionadores procuram por notas e moedas raras! Ou seja, aquelas que poucos possuem. Os valores dessas relíquias podem ser variados e dependem muito da raridade, estado de conservação e tipo do item. Há pouco tempo algumas moedas das Olimpíadas foram confeccionadas, com várias estampadas diferentes. É um exemplo prático do que acontece com essas moedas e notas que foram confeccionadas no passado. Portanto, uma nota de R$ 50 está dando o que falar. Ela possui um pequeno detalhe que a torna única! Veja abaixo e quem sabe você não é um dos sortudos.

Nota de R$ 50 que vale uma fortuna!

Não é qualquer nota de R$ 50 que vale uma fortuna. A maioria delas vale somente R$ 50. Entrementes, em 1994 após a implantação do Plano real – todas as notas de R$ 50 deveriam ter a frase “Deus seja louvado”. Por ser algo novo, após alguns meses houve uma pequena falha.

Com isso, algumas cédulas de R$ 50 foram imprimidas sem essas frases. O Banco Central decretou que todas as notas de R$ 50 que estivessem fora do padrão estipulado fossem recolhidas e tiradas de circulação – com isso, bancos e empresas que haviam recebido tiveram que trocar elas em seus caixas.

Devido essa onda de recolhimento, poucas notas ficaram disponíveis. O que tornou essa cédula bastante rara no país. Poucos brasileiros possuem elas – e há até mesmo aqueles que sequer sabem que ela existe e talvez esteja dentro de qualquer carteira nesta nação.

É válido ressaltar que é uma nota antiga, que possui mais de 20 anos de produção. Por esse motivo, é raro encontrá-la em perfeitas condições. Erros como esse valorizam e muito as cédulas ou moedas.

Bem como quando o presidente do Banco Central fica por pouco tempo no setor. Como foi o caso de Pérsio Arida – as cédulas imprimidas têm a assinatura do presidente responsável; devido ter assinado poucas notas, as cédulas com a assinatura do ex-presidente que liderou entre janeiro e junho de 95 também são raras.

Quanto custa em média um célula dessas?

Após uma rápida pesquisa na internet, há indícios que os colecionadores paguem até R$ 5 mil pelo exemplar original. Visto que vários fatores irão aumentar ou não o valor da cédula. Bem como a qualidade de sua impressão, sua conservação, etc. Notas que não têm essa frase mas que estão em estado desagradável possuem menos valor.

É possível encontrar colecionadores em grupos do Facebook, Telegram ou até mesmo anunciar em algum Mercado Livre da vida. Com isso, as pessoas conseguem interligar essas raridades com pessoas que de fato possuem interesse em comprá-las.

Portanto, caso você encontre alguma nota ou moeda diferente – de alguma época comemorativa, etc. Vale muito a pena guardar, visto que futuramente elas podem valer bastante dinheiro!