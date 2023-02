Ainda dá tempo! Concurso do Banco do Brasil encerra inscrições neste mês

Sem sombra de dúvidas o concurso do Banco do Brasil é um dos mais aguardados do ano! Muitos brasileiros optam pelo concurso público para mudarem de vida – obtendo a estabilidade que tantos almejam. Para quem não quer seguir a área da segurança pública nacional – ir para o setor bancário brasileiro pode ser uma opção! Mais de 6 mil vagas estão sendo disponibilizadas em todo o Brasil. Sendo 4 mil delas para contratação imediata e o restante para ficar no cadastro reserva.

Prazo para se inscrever está encerrando!

O cadastro reserva possui validade de 01 ano. Podendo ser prorrogado uma única vez. Estão sendo ofertados vagas para duas áreas: agente comercial e agente de tecnologia da informação (TI). Totalizando 3 mil vagas em cada área – as vagas relacionadas a T.I são únicas para o Distrito Federal, já as demais – é para todo o Brasil.

Candidatos que forem aprovados deverão prestar serviços aos clientes BB, informar sobre os melhores investimentos, conferir documentos, etc. Hão de começar aprendendo e pegando experiência, podendo chegar até mesmo à gerência. A carga horária é de 30 horas/semana.

Para o cargo de escriturário é necessário ter o ensino médio completo. Com remuneração de R$ 3.622,23 e outros benefícios – que eleva o salário para mais de R$ 5 mil. A banca responsável pelo concurso é a Fundação Cesgranrio. Com 70 questões divididas por conhecimentos e uma redação – a prova é de caráter eliminatório.

Logo após a aprovação no concurso público, o candidato aprovado irá passar por um curso de formação – no qual irá obter todos os conhecimentos necessários para o pleno exercício da função. Tanto no setor comercial como os da área de T.I.

Inscrições terminam em fevereiro

Para se inscrever no concurso é necessário pagar a taxa de inscrição que custa R$ 50. Após o pagamento da taxa – a inscrição será efetuada e garantida pela banca. Entrementes, o prazo para as inscrições estão findando. Terminando agora neste dia 24 de janeiro.

As provas serão aplicadas em praticamente todos os estados brasileiros – na capital. Há estados que a prova será aplicada em mais de uma cidade. As provas irão acontecer dia 23 de abril de 2023. Os horários oficiais ainda não foram divulgados.

Geralmente na semana anterior as provas é divulgado as demais informações. Visto que há regiões com o fuso diferente – desse modo, o edital contempla a todos os estados brasileiros. Ainda não foi revelado a data do resultado oficial.

As demais notícias e informações sobre o concurso podem ser consultadas através do site oficial da banca responsável: cesgranrio.org.br. Não perca tempo… inscreva-se agora mesmo!