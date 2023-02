Liberado! Concurso da PM para nível médio e salário de R$ 4,3 mil

Quem falou que 2023 seria o ano das oportunidades de fato não estava brincando! Pois mais um concurso foi anunciado e dessa vez, será para a Polícia Militar de Minas Gerais. Isto é, se você desde pequeno tem o sonho de ser um integrante do seleto grupo de profissões presentes no Artigo 144 da Constituição Federal, a hora é agora! O concurso está ofertando quase 3 mil vagas distribuídas nas 19 regiões que há dentro da Polícia de Minas Gerais.

Quais os critérios para poder ser um Policial Militar?

Alguns dos critérios podem variar de estado para estado, mas de modo específico para a PMMG, é preciso seguir à risca alguns critérios. O primeiro, é ser brasileiro e ter nível superior, além disso, é preciso não ter nenhuma pendência com as obrigações militares e eleitorais. Já a altura mínima é de 1,60m e a idade máxima é de 30 anos de idade.

Outro critério bastante cobrado é possuir CNH, no mínimo, na categoria “B”. E por fim, o candidato precisa ter aptidão física para tal. Lembrando, que a aptidão física é avaliada em uma das etapas do concurso, isto é, no TAF. Por isso, é importante treinar desde já, para evitar reprovar em uma etapa crucial.

As provas irão acontecer no dia 7 de maio, e os conteúdos cobrados são: Português, literatura, inglês, noções de direito e de direitos humanos além de Raciocínio Lógico-matemático. Além da prova, os candidatos serão submetidos a outras avaliações, como psicológica, física, de saúde e social.

Como realizar a inscrição no concurso?

As inscrições estarão abertas do dia primeiro de março até o dia 30 de março, pelo site da própria instituição (Polícia militar de Minas Gerais). Lembrando que para fazer o concurso, em tese, é preciso pagar (taxa de R$ 101,00.) Mas é possível alguns grupos de candidatos solicitarem a isenção, nos primeiros dias após o edital ser lançado.

Lembrando que todas as informações, sempre precisam ser ratificadas pelo próprio edital, uma vez que podem acabar mudando de última hora. Todavia, o momento para estudar é agora, haja visto que o edital ainda não foi lançado oficialmente. Portanto, você já sai na frente dos demais candidatos antecipando sua preparação.

E lembre-se: Na jornada de estudos você pode ter algumas dificuldades, mas nunca esqueça que a organização é algo primordial. Você se organizando, programando todas suas revisões e resolvendo bastante questões, a chance de você passar é grande. No edital há várias matérias, priorize aquelas que valem mais pontos e que você tem mais dificuldades.

