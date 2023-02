Perigo! 100 apps carregam ameaça que rouba dados; veja a lista

Foi-se o tempo que o único perigo que a gente corria de ser roubado era ao sair na rua, agora, com a ascensão da tecnologia, podemos ser roubados diretamente por algo que está na palma de nossas mãos, isto é, o próprio celular. Claro, que para isso acontecer não é do dia para a noite, mas há alguns aplicativos que ao serem baixados, podem fazer uma espécie de ‘ponte’ entre você e o criminoso digital, portanto, é importante você conhecer eles para evitar passar por tais perrengues. Confira a lista com os aplicativos mais perigosos e saiba como se proteger de ameaças digitais.

É possível se proteger dessas ameaças digitais?

Sim, é totalmente possível que o usuário se proteja de tais ameaças, mas vale salientar que com o tempo, essa tarefa pode ficar mais difícil, por um motivo: Os criminosos estão se especializando cada vez mais. Por exemplo, eles conseguem duplicar sites oficiais que à primeira vista, ninguém imaginaria que aquele site era fácil.

E outra maneira de aplicar golpes, é por intermédio de aplicativos, quando você baixa eles e dá certas autorizações, você pode estar colocando em risco todos os seus dados, como caixa de e-mail, conta bancária, contatos telefônicos e muito mais. Por isso, toda atenção é pouca quando o assunto é segurança digital.

Além disso, é preciso evitar ficar clicando em sites maliciosos ou suspeitos. E jamais realize compras em sites que não possuam um certificado de segurança (o cadeado no canto superior esquerdo). Pois se ele não tiver criptografia, ao você colocar seus dados pessoais, eles podem estar sendo roubados. Agora que você já sabe que é possível se proteger, confira a lista com todos os aplicativos.

Alguns aplicativos, você usa no dia a dia

Os aplicativos não foram escolhidos pelo acaso, a lista é fruto de um estudo minucioso realizado pela LapTop Mag, na qual constatou que há várias ameaças presentes nas lojas do Android e do iOS. Isto é, aplicativos maliciosos que podem danificar o aparelho e ainda roubar os seus dados.

E o maior risco é quando o aplicativo é até interessante, mas alguém mal intencionado acaba atingindo ele com algum malware a fim de capturar os dados do usuário. Confira a lista completa a seguir:

Advanced SMS

All Photo Translator

Art Filters

All Good PDF Scanner

All Language Translate

Baby Sticker- Track Milestones

4K Pro Camera

4K Wallpapers Auto Changer

Bass Booster Volume Power Amp

Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Astroline: The Daily Horoscope

Auto Sticker Maker Studio

Avatar Maker Character Creator

Beauty Filter

Battery Charging Animations Bubble -Effects

Beat.ly Music Video Maker

Beat maker pro

CallMe Phone Themes

Astro + Horoscope & Astrology

aipic – Magic Photo Editor

Call Skins

Camera Translator

Blue Scanner

Blur Image

Caller Theme

Blood Pressure Checker

Blood Pressure Diary

Chat Online

Chat SMS

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Heart Emoji Stickers

Chat Text SMS

Cashe Cleaner

Loop Maker Pro

Lucky Life

Come Messages

Contact Background

Cool Keyboard

Classic Emoji Keyboard

Custom Themed Keyboard

Cut, Paste

Dazz Cam- D3D Photo Effect

Creative Emoji Keyboard

Care Message

Cartoons Me

Desire Translate

Direct Messenger

Dizzi

Classic Game Messenger

Coco camera v1.1

Dazzle – Insta stories editor

Easy PDF Scanner

Cool Messages

Creative 3D Launcher

Fancy Charging

Fancy SMS

Horoscope 2019 and Palm Reader

Hub – Story Templates Maker

edjing Mix

Funny Caller

Funny Camera

Funny Emoji Message

edjing Pro

Dazzling Keyboard

Design Maker

Lift: Story Maker

Light Messages

DJ it!

Drink Water

Drums: Play Beats & Drum Games

Equalizer Fx: Bass Booster App

EmojiOne Keyboard

Funny Keyboard

Funny Wallpapers – Live Scree

Emoji Theme Keyboard

Equalizer+ HD music player

Flashlight Flash Alert On Call

Facelab

FaceMe

FLMX

Fonts Emoji Keyboard

Handset – Second Phone Number

Girl Games: Unicorn Slime

Facetory: Face Yoga & Exercise

Frame

Frames

Freeglow Camera 1.0.0

Gif Emoji Keyboard

Guitar Tuner – Ukulele & Bass

Halloween Coloring

Guitar Play – Games & Songs

MagicFX – Magic Video Effects

Magic Photo Editor

Guitar – real games & lessons

Highlight Story Cover Maker!

Hi Text SMS

Impresso

Instant Messenger

iWidget Pro

Hyper Cleaner: Clean Phone

iCons – Icon Changer App +

iMessager

Life Palmistry

Jambl: DJ Band & Beat Maker

Jigsaw Puzzle

Karaoke Songs

Live Wallpaper Maker: 4K Theme

Memory Silent Camera

Menu Maker!

Memoristo: Brain Test, IQ Game

