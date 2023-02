Universidade virtual gratuita anuncia abertura de inscrições; veja como participar

Todos os anos, principalmente no começo e no meio dele, é que há as maiores oportunidades para quem quer ingressar no Ensino Superior. E agora, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo divulgou as datas do seu vestibular, a fim de preencher quase 26 mil vagas neste ano. As vagas são espalhadas por vários polos dentro de São Paulo, ao todo, somam mais de 400. Portanto, confira as datas e como se inscrever.

Quais os cursos ofertados e quando inicia-se às inscrições?

Os cursos serão ofertados em várias áreas do conhecimento, ao final deles, o estudante que concluí-lo irá obter um diploma de graduação na área escolhida. Lembrando que os cursos são tanto para quem pretende ensinar (licenciaturas) e para quem pretende exercer a profissão (bacharel).

A saber, os cursos de licenciaturas, são os de Letras, Matemática e Pedagogia. Ao passo que os bacharelados, são nas áreas da computação, engenharia, negócios e administração. Cada área contempla um ou mais cursos.Já as inscrições irão ocorrer entre o dia 6 de fevereiro até o dia 3 de março deste ano.

É válido lembrar, que no Brasil, há várias formas de ingresso no Ensino Superior, embora o ENEM tenha substituído vários vestibulares tradicionais, mas ele ainda é a principal forma de ingresso. Ao passo que poucas universidades ainda optam pelo vestibular. Mas também há aquelas que usam formato híbrido, no primeiro período usam vestibular próprio e no segundo nota do ENEM, ou vice-versa.

Como se inscrever no vestibular e quais os conteúdos cobrados?

A inscrição é realizada 100% online, ou seja, não é necessário que o estudante se dirija até a IES. O aluno basta acessar o site da Vunesp, que é a banca organizadora do certame. Isto é, é a banca que faz a prova, aplica e divulga os resultados. Aos selecionados, já poderão ingressar nos cursos disponibilizados.

O vestibular será composto por uma redação e uma prova objetiva, e os conteúdos cobrados serão os do Ensino Médio, como Linguagens (Português e língua estrangeira), Ciências da Natureza (Física, Biologia e química), Ciências humanas (História e Geografia), Além de exatas, isto é, matemática.

Até o momento, o edital ainda não foi publicado, mas a previsão é que em breve ele seja divulgado. No edital estarão presentes todos os procedimentos do certame em questão. Por isso, todos que tiverem interesse em prestar o vestibular, precisam aguardar a divulgação do edital, a fim de saberem as informações pertinentes, como valor da inscrição e data da prova.

