Quem terá direito ao PERDÃO do consignado do Auxílio Brasil?

Qualquer brasileiro que necessite dos programas de auxílio financeiro oferecidos pelo governo já ouviu falar do empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

O tópico que está em alta no momento, porém, é o perdão relacionado à divida gerada por conta da solicitação do empréstimo em questão. Quem, afinal, teria direito a ele, de modo a não se ver em um considerável prejuízo financeiro?

A resposta para essa pergunta, bem como muitas outras informações pertinentes ao assunto, e de interesse dos beneficiários, estão na leitura a seguir.

O que é o tal empréstimo consignado do Auxílio Brasil, afinal?

Um empréstimo consignado, de modo geral, é aquele cuja contratação normalmente não exige um avalista, e cujas prestações são descontadas diretamente do salário ou mesmo do benefício que o contratante recebe mensalmente.

E com o consignado do Auxílio Brasil não seria diferente: trata-se de um empréstimo com o qual o beneficiário nem mesmo precisa se preocupar no que diz respeito ao pagamento, uma vez que as parcelas são descontadas automaticamente do valor mensal recebido.

Visto como uma ótima iniciativa por muitas pessoas, essa modalidade, no que diz respeito especificamente a esse benefício governamental, também gera críticas em muitos públicos, incluindo o novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Afinal, mesmo tendo um teto de juros que deve ser respeitado, e também um valor máximo a ser solicitado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode levar muitas famílias a ficarem inadimplentes.

Não seria exagero, por sinal, afirmar que ele beneficia de fato somente as instituições financeiras, principalmente quando considerado o fato de que muitas delas não respeitaram os juros máximos com os quais deveriam trabalhar.

No que consiste o perdão ligado a esse empréstimo

Por apresentar risco de inadimplência consideravelmente alto (entre outros fatores), o consignado do Auxílio Brasil foi oficialmente suspenso agora no início de 2023, mais especificamente no dia 12 de janeiro.

O anúncio foi feito por Rita Serrano, atual presidente da Caixa Econômica Federal, e fez com que muitos beneficiários se perguntassem se haveria, ou não, algum tipo de perdão para os grupos que ainda possuem parcelas deste empréstimo em aberto.

Embora o consignado do Auxílio Brasil apresente uma dívida de R$ 8 bilhões, porém, ainda não há nenhum parecer definitivo em relação ao perdão dos débitos dos beneficiários que não conseguiram honrar seus pagamentos, como explicado por Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social.

Há novidades consideravelmente animadoras, porém, para outros tipos de dívida.

Se de um lado existem brasileiros endividados por causa do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, por outro há os brasileiros que também possuem dívidas, porém de outras naturezas.

Para esse público, especificamente, o governo está estudando colocar em prática o chamado Programa Desenrola, de autoria do Ministério da Fazenda.

Por meio dele, será mais fácil fazer renegociações e ter o nome limpo novamente.

