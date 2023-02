Bolsa Família: MITOS que todo mundo acredita

O Bolsa Família é uma política social criada pelo governo brasileiro em 2003 com o objetivo de ajudar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza a melhorar sua qualidade de vida. Nesse sentido, o programa oferece um benefício financeiro mensal para as famílias que pode ser usado para despesas básicas, como saúde e alimentação, já que para receber as parcelas, as crianças precisam frequentar a escola e receber vacinações.

No entanto, embora o Bolsa Família tenha sido amplamente considerado como uma política social eficaz e importante para auxiliar as famílias mais necessitadas no Brasil, existem algumas críticas e preocupações que levam algumas pessoas a não gostar do programa e, por isso, acabam por disseminar mitos que não condizem com o programa.

Pensando nisso, separamos as principais informações a respeito do Bolsa Família a fim de desmistificar pontos importantes que envolvem o programa. Veja a seguir quais são elas.

O Bolsa Família é realmente eficaz?

Desde sua criação, o Bolsa Família tem sido uma das principais políticas de combate à pobreza e desigualdade social no Brasil. Alguns dados importantes sobre o programa incluem:

Alcance: Desde 2003 até a sua pausa em 2021, ano em que o então presidente Jair Bolsonaro o substituiu pelo Auxílio Brasil, o Bolsa Família já descontinuou o auxílio para milhões de famílias que chegaram a uma situação financeira melhor.

Beneficiários: Atualmente, cerva de 21,9 milhões de famílias recebem o benefício em 5.570 benefícios de acordo com dados do governo federal divulgados em janeiro.

Valor do benefício: O valor do benefício em 2023 é de R$ 600 por família, além de contar com o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Impacto na economia: O Bolsa Família tem um impacto significativo na economia brasileira, visto que contribui para aumentar significativamente o poder de compra das famílias mais pobres.

Educação e saúde: Além de ajudar com despesas básicas, o programa também incentiva a educação e a saúde, pois para receber o benefício, as crianças precisam frequentar a escola e receber vacinações em dia.

Eficiência: Até 2021, estudos apontaram que o Bolsa Família é um programa eficiente e de baixo custo, com uma taxa de administração de cerca de 2% do total de recursos investidos.

De acordo com tais considerações, o Bolsa Família é considerado mundialmente uma das políticas sociais mais bem-sucedidas, tendo ajudado a melhorar a qualidade de vida de milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Polêmicas que devem ser desmistificadas

Apesar de dados concretos à respeito de temas importantes como redução da pobreza, incentivo à educação e saúde, estímulo à economia e combate à desigualdade, existem algumas críticas que envolvem o Bolsa Família que levam algumas pessoas a não gostar do programa, o que em parte pode ser explicado por sua ligação com um governo específico.

No entanto, apesar de algumas dessas críticas serem pertinentes e passíveis de discussão, outras não passam de mitos e, portanto, devem ser desmistificados. Veja a seguir quais são eles:

Impacto negativo no orçamento do país

Ao contrário do que muitos pensam, o Bolsa Família, na verdade, é um dos fatores importantes no que diz respeito ao impacto na economia causado pelas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, visto que o poder de compra desse grupo é aumentado significativamente.

Além disso, de acordo com os dados divulgados pelo governo federal, apenas 0,5% do PIB é destinado para o pagamento mensal do benefício às famílias inscritas.

Estímulo às famílias a terem filhos

Muito se fala por aí que o pagamento das parcelas do Bolsa Família estimulam os mais pobres a terem mais filhos. No entanto, o que se pode observar que a média de filhos por casal vem diminuindo sistematicamente, mesmo com a ampliação do programa.

Estímulo à acomodação das famílias mais pobres

Por fim, este outro mito diz respeito à acomodação que as famílias mais pobres teriam após passar a receber transferências financeiras por meio do Bolsa Família. No entanto, milhões de famílias que recebiam as parcelas, justamente por terem conquistado a emancipação financeira, já puderam deixar de receber o auxílio.

Além disso, o programa também é responsável por contribuir com a emancipação feminina, visto que mais de 90% das famílias inscritas recebem o Bolsa Família por meio das mulheres, chefes de família.

