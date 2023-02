ZERO REAIS na conta de luz? Veja como ter 100% de desconto

Agora, é possível que famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social, possam ter um desconto de até 100% no papel da luz. Todas as informações foram confirmadas pela Aneel. Mas claro, que para fazer parte deste programa social, é necessário que o beneficiário atenda a algumas regras. E esteja devidamente inscrito no CadÚnico, que como todos sabem, é o ‘passaporte’ para vários outros programas sociais existentes. Portanto, confira como se inscrever.

Quais os critérios para ter isenção total no papel da luz?

Para que a família consiga ter o desconto integral na conta de energia, é preciso que ela siga à risca algumas regras. Sendo que a principal, é estar inscrita no CadÚnico, lembrando que a renda familiar per capita, não pode ultrapassar meio salário mínimo.

Outro grupo de pessoas que podem fazer parte do benefício são aquelas pessoas com idade superior a 65 anos ou que possuam algum tipo de deficiência, mas é importante que a pessoa esteja recebendo o benefício de prestação continuada.

E embora não consiga receber a isenção total, famílias que estejam inscritas no CadÚnico e que a renda mensal não seja superior a três salários, ainda podem obter descontos na tarifa de energia. Para que qualquer pessoa dos grupos citados receba o desconto, basta entrar em contato com o setor responsável por isso, veja como faz.

Veja também: Doença mental dá direito à aposentadoria por invalidez?

Como solicitar o desconto na tarifa de energia?

O primeiro ponto que deve ser destacado, diz respeito ao valor do desconto, ele será definido de acordo com o consumo da família em questão. Atualmente, eles podem variar entre 10% até 65%. Já para famílias indígenas e quilombolas, o desconto pode ser até de 100%, mas para isso, é necessário que o consumo máximo da família, no mês, seja de até 50 kWh.

Para participar do programa em questão, não há um ‘canal’ para solicitar o benefício, mas é de suma importância que a família esteja no CadÚnico. Além disso, o responsável legal pelo lar deve ter uma idade superior a 16 anos e ser mulher – preferencialmente -, após isso, basta ir até um CRAS e se inscrever.

Para a pessoa se inscrever no CadÚnico, pode ser necessário realizar um agendamento, todavia, há como fazer um cadastro prévio, por intermédio do aplicativo. E após isso, marcar um dia para ir ao CRAS apenas para ratificar as informações dadas anteriormente. Ao entrar no CadÚnico, a pessoa começa ter acesso a vários benefícios que ela tenha direito, como por exemplo, o próprio Bolsa Família, que agora, irá pagar R$ 600 às famílias.

Veja também: ATENÇÃO! Atualização do Bolsa Família deve acontecer neste mês