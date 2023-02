Exclua isso do seu CELULAR para a bateria durar 2 vezes mais

Você já deve ter se perdido em algum lugar e precisou usar o celular para usar o mapa, todavia, ao pegar ele, o aparelho encontrava-se descarregado e você perdido. Ou até mesmo você precisou fazer uma ligação urgente, mas o aparelho estava sem carga. Isso que foi citado, é bastante comum de acontecer, mas há algumas práticas que você pode usá-las, a fim de evitar esses imprevistos. Portanto, confira três funções que ao desativar, sua bateria irá durar bem mais.

Algumas funções podem parecer importantes, mas nem sempre são

Localização

É o caso da função localização, que é bem importante, mas quando você precisa dela. Geralmente, você a usa quando vai para algum local e não sabe certamente o endereço, ou quando quer mandar sua localização atual para algum amigo do WhatsApp, o problema é que você acaba esquecendo de desativá-la. E no momento que você esquece, sua bateria acaba se acabando bem mais rápido.

Portanto, o primeiro passo para você economizar mais bateria, é sempre desativar a localização, só ligue quando ela de fato for necessária. Para desativar é bem simples, geralmente o ícone da localização encontra-se perto do ícone de wi-fi, basta clicar uma vez e pronto, localização desativada.

Atualizações ‘fantasmas’

Quando ocorre as atualizações em segundo plano, os aplicativos se atualizam de modo automático e você nem percebe. Isso na teoria é excelente, o lado negativo é que consome bastante energia. Por isso, é importante desativar isso o quanto antes.

Essa sem dúvida alguma, é a principal causa dos celulares descarregarem

De modo parecido com o que ocorre com a localização, o Bluetooth também fica ativado sem a pessoa nem perceber, todavia, essa atitude faz com que o celular descarregue bastante rápido. Hoje em dia, a função é essencial para várias finalidades.

Antigamente, na época escolar, a função Bluetooth era usada para fazer troca de arquivos entre celulares. Com certeza você lembra da transferência de músicas que havia entre você e seus amigos, isso tudo diretamente por Bluetooth, parece até mágica, né?

Agora, os tempos foram mudando, e a função é usada não para o compartilhamento de arquivos, mas sim, para conectar a dispositivos externos. Como fones de ouvido sem fio e caixas de som. Com a tecnologia, é possível que o uso de fios se torne cada vez menos necessários.

Mas o problema surge aí, pois como é tão comum usar a função ligada, você acaba esquecendo de desligá-la, no momento que para de usar e isso acaba causando um grande gasto de bateria sem necessidade.

