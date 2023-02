226 mil VAGAS do Sisu já podem ser consultadas pelos estudantes

Todas as vagas do Sisu referentes à sua primeira etapa de 2023 já estão disponíveis para que estudantes de todo o Brasil possam consultá-las.

Embora não tenha caráter de reserva, tal consulta permite conhecer as instituições públicas de ensino superior para as quais será possível se inscrever muito em breve, e as respectivas oportunidades que cada uma delas oferece.

Trata-se de uma das iniciativas adotadas pelo Governo Federal para que cada vez mais jovens tenham acesso a um Ensino Superior de qualidade, em algumas das melhores universidades do país.

Mais detalhes podem ser encontrados no decorrer da leitura a seguir!

O que é o Sisu e como ele funciona

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema informatizado mantido pelo MEC (Ministério da Educação), sendo nele que as instituições públicas de ensino do Brasil inteiro ofertam vagas a serem disputadas por todos os candidatos que se inscreverem a cada edição.

Para as instituições de ensino propriamente ditas, a única regra é que sejam públicas. Ou seja: podem ser municipais, federais ou mesmo estaduais.

Já para os estudantes interessados, as regras existem em uma quantidade maior.

No caso das vagas do Sisu em 2023, especificamente, é imprescindível que qualquer interessado tenha prestado a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2022, por exemplo.

Além disso, a participação neste exame não pode ter ocorrido na condição de treineiro, e deve ter rendido uma nota que seja superior a zero, no que diz respeito à redação.

Por fim, é preciso compreender que o candidato concorrerá exatamente à vaga que escolher no ato da sua inscrição, e que a classificação sempre será feita de acordo com o desempenho obtido no Enem: as pessoas que obtiveram as melhores notas, portanto, são escolhidas primeiro.

Sobre as vagas do Sisu no início de 2023

A maior vantagem do Sistema de Seleção Unificada, como foi possível notar, está no fato de que por meio dele milhares de pessoas conseguem ter acesso a um ensino de extrema qualidade em instituições públicas, sem que precisem prestar o vestibular para isso.

Para a primeira edição de 2023, especificamente, existe um total de 226.399 vagas do Sisu, que serão abertas muito em breve.

São mais de 6.000 cursos de graduação disponibilizados e 120 instituições participantes, sendo que 63 delas são federais.

E a boa notícia é que a consulta é extremamente simplificada: basta que o interessado acesse a página oficial das vagas, por meio do link https://sisu.mec.gov.br/#/vagas, e poderá fazer buscas considerando a cidade, o curso ou a instituição de preferência.

Algumas das instituições públicas de Ensino Superior participantes são:

Universidade Federal de São Paulo;

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.

Lembrando que as consultas das vagas do Sisu já podem ser feitas, porém as inscrições serão abertas somente no dia 16 de fevereiro, se encerrando no dia 24 do mesmo mês.

