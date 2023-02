Receba R$ 550 do PicPay; descubra como conseguir

Com a crise econômica que acaba atingindo a todas as pessoas, a melhor coisa que pode acontecer é ganhar dinheiro de maneira fácil. E através do PicPay isso é totalmente possível, foi-se o tempo que o aplicativo servia apenas para realizar transações financeiras, com ele, agora, é possível obter várias outras vantagens financeiras e o melhor de tudo é a segurança proporcionada pela empresa. Portanto, confira como é possível ganhar até R$ 550 pelo PicPay.

É possível ganhar R$ 550 somente com o PicPay?

Pode parecer muito bom para ser verdade e de fato é, agora é possível obter até R$ 550 somente com o PicPay e o melhor, sem sair nem de sua casa. E isso pode ser feito por intermédio de convite aos amigos. Ou seja, no momento que você convida amigos para usarem a Carteira Digital, é possível que você ganhe 10 reais por cada um deles.

Ou seja, no momento que o seu indicado entrar no aplicativo e criar a conta, você automaticamente já irá ganhar R$ 10. E há um limite de até 55 amigos que você pode indicar, portanto, no fim das contas, o valor que você pode ganhar é de R$ 550.

Guardar dinheiro também te faz ganhar!

Outra maneira de ganhar dinheiro é guardando dinheiro dentro da carteira. Pois atualmente, o PicPay rende 105% do CDI e esse limite é válido para valores de até R$ 100 mil. E para melhorar ainda mais, há garantia no saldo, portanto, é totalmente seguro efetuar a transação.

Também há como ganhar dinheiro ‘gastando’

Ganhar dinheiro gastando, é isso mesmo que você leu. Através dos cashback, é possível que mesmo gastando um certo valor, você possa recebê-lo de volta. Lembrando que o cashback pode ser usado de inúmeras maneiras, como no pagamento de recibos ou em compras feitas em lojas parceiras.

É bastante comum que ao abrir o aplicativo, o PicPay notifique o usuário acerca de novas promoções para efetuarem compras, há promoções que dão de volta até 30% do valor da compra. Ou seja, se você fizer uma compra de R$ 100, você recebe de volta até R$ 30.

Além disso, você também recebe para usar o aplicativo, isto é, o PicPay costuma ‘incentivar’ os seus usuários a efetuarem transações pelo aplicativo, oferecendo algumas vantagens. Caso você faça um pagamento parcelado, por exemplo, há como receber entre 5% e 20% do valor. Já quando o pagamento é feito aos amigos, há como receber entre 5% e 15% do valor. E ao realizar pagamentos com o cartão de crédito, pode ter de volta entre 5% e 10%.

