Novas datas do Bolsa Família! Carnaval alterou o cronograma

O Bolsa Família é o programa de transferência de renda que encontra-se vigente atualmente, por mês, ele ajuda milhares de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E para quem recebe o benefício, há uma excelente notícia: o pagamento será adiantado neste mês de fevereiro em razão do Carnaval, que embora seja ponto facultativo, irá interferir nas datas do cronograma. Desse modo, os pagamentos irão começar a serem pagos a partir do dia 13 de Fevereiro, entenda.

Por que o pagamento será adiantado?

Não é novidade que o Carnaval não é um feriado nacional, ou seja, é ponto facultativo. Mas mesmo assim, haverá uma interferência no cronograma de pagamentos do Bolsa Família. Em meses normais, o benefício em questão é pago nos 10 últimos dias úteis, todavia, no mês de fevereiro o calendário sofrerá modificações.

E isso tudo vai acontecer por dois motivos, o primeiro é que a Federação Brasileira de Bancos emitiu um comunicado informando que haverá a suspensão dos atendimentos presenciais no período citado. E o segundo motivo, é por conta que Fevereiro tem apenas 28 dias, 2 a menos do que meses ‘normais’.

E é exatamente por esse motivo que o valor será pago de maneira adiantada. Vale salientar que os bancos não funcionarão na segunda e na terça, voltando suas atividades apenas na quarta-feira de cinzas.

Famílias serão bloqueadas do Bolsa Família?

Sim, haverá um verdadeiro ‘pente-fino’ dentro do Bolsa Família a fim de retirar pessoas que não deveriam fazer parte do programa em questão. Por vários motivos, mas um deles é estarem fora das regras de entrada no programa. E isso ocorreu por conta de uma onda de cadastros em massa que foram constatados.

Para se ter um parâmetro de comparação, o número de famílias formadas por apenas uma pessoa, aumentou bastante, isso leva a acreditar que foram fraudados os registros. Isto é, várias famílias quiseram se separar a fim de receber mais de um benefício, sendo que isso não pode ocorrer.

Por isso, antes de entrar em vigor as melhorias do programa, essas pessoas serão retiradas do programa. E segundo o ministro, ou elas escolhem sair de maneira voluntária, ou serão retiradas de maneira compulsória. E após elas serem retiradas do programa, outras pessoas – que realmente precisam – poderão entrar na folha de pagamento. A previsão para que tudo isso ocorra é de 90 dias, portanto, dentro dos próximos três meses, a tendência é que as pessoas sejam tiradas do programa e outras adicionadas.

