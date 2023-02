Tomou MULTA no Detran? Antes de pagar, entenda uma coisa

Todo motorista teme ao receber uma multa do Detran – Departamento Estadual de Trânsito – pois gera muitas dúvidas se o valor que vem na multa pode ser pago de modo parcelado, já que no papel não vem explicando a forma de pagamento, e as vezes o valor é alto e naquele momento não tem como o motorista pagar à vista.

Como é uma alternativa viável, até mesmo porque o motorista não está se recusando a pagar e sim pagar de modo parcelado, o governo se pronunciou sobre o caso e informou que pode recorrer as empresas credenciadas para que assim o valor da multa seja parcelado em até 18 vezes, o motorista também pode efetuar esse pagamento com o cartão de crédito/débito.

Hoje em dia tem 12 instituições financeiras que são credenciadas com o serviço do Detran, que no caso é válido somente para multas e as demais taxas do departamento.

Multa do Detran

É válido destacar que o parcelamento não contempla débitos referente a infrações ajuizadas por outro órgão de transporte. Um exemplo disso são as agências municipais ou rodoviárias federais, dívida ativa ou parcelas inscritas em encargos administrativos até mesmo veículos licenciados por outro estado.

A empresa responsável deve oferecer ao motorista planos de pagamento para determinada dívida que está com débito em aberto, ou seja, o motorista deve sempre saber antes de passar o cartão para pagamento quais serão as taxas adicionais e os valores para cada forma de pagamento, e por fim decidir qual a melhor maneira para ele pagar, conforme o Contran.

A nossa dica é para você, motorista, antes de fazer o pagamento vale a pena fazer uma pesquisa no mercado, pois tem empresas que podem ser mais vantajosas e oferecem parcelas em até 12 a 18 vezes, pois tem empresas que adicionam também taxa média de juros que pode variar de 3% a 20%, tudo isso vai depender do número de parcelas e no valor total.

Outra coisa que o motorista deve saber é que essa negociação é feita de modo privado e independente com o titular do cartão e a instituição pelo parcelamento. Lembrando que no Detran tem uma lista com os nomes de todas as empresas credenciadas que são aprovadas pelo próprio departamento para fazer essas transações.

Taxas que podem ser parceladas

IPVA

DPVAT

Licenciamento 2022 (para carro usado 98,91 reais e para carro novo 131,80 reais)

Infrações menores

Infrações moderadas

Infrações graves

Infrações gravíssimas

Crimes de auto-suspensão

