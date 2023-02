Etanol mais BARATO em todo o Brasil? Confira o preço de hoje

Uma ótima notícia foi compartilhada, pela segunda vez o preço médio do etanol hidratado teve uma queda nas bombas de todo o Brasil, ou seja, o etanol está ganhando espaço e sendo o mais escolhido pelos motoristas e deixando a gasolina de lado. O biocombustível está passando na frente da gasolina derivada de petróleo na região do Mato Grosso, mas, no entanto, parece que isso acontecendo em todo lugar.

Segundo as informações da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – o etanol chegou a ficar no valor de R$ 3,78 o litro durante essa última semana. Já na semana anterior a pesquisa da ANP afirmou que no dia 15 a 21 de janeiro o valor era de R$ 3, 85 o litro. Ou seja, pelas contas, teve uma baixa de 1,8% no preço médio do biocombustível. Foi localizado que somente na região do Amapá o valor estava alto chegando em R$ 5,24 o litro.

Queda significativa do Etanol

É importante afirmar também que em outros estados o Etanol também teve uma queda bem significativa, um exemplo foi em São Paulo, que o preço chegou a ser R$ 3,69 no final de semana, o que nos mostra uma queda de 1,86% do preço anterior. E como mostramos acima, o estado do Mato Grosso também entrou na lista e possui o menor valor do litro que chegou em R$ 3,35.

Já por outro lado, enquanto uns baixam outros aumentam e esse foi o caso no Rio Grande do Sul onde o etanol chegou a R$ 6,57 o litro. Segundo todos os dados podemos afirmar que o preço do etanol representou de 75% referente ao preço da gasolina, por isso muitos motoristas quiserem fazer a troca do combustível.

Etanol ou Gasolina

Essa é uma briga que distribui muitos comentários e opiniões diferentes já que cada carro também é usado de uma maneira, por exemplo, os carros que têm equipamentos como moto flex, pois aceitam tanto a gasolina como o etanol, ainda possui vários comentários e mitos em cima disso do que pode acontecer se usar um desses dois.

Ou seja, o certo a se fazer é que quando o motorista for abastecer deve verificar qual o combustível que vai render mais no veículo, por mais que ele aceite os dois tipos, porque assim o motorista consegue economizar mais.

Especialistas já analisaram alguns dados e viram que o valor do etanol deve equivaler a 70% do valor da gasolina, como destacamos no texto acima, somente assim para valer a pena, pois o Etanol evapora m ais rápido que a gasolina, por isso que somente quando essa queda no valor do etanol acontece é que se torna vantajoso para o motorista, caso ao contrário a melhor opção para economizar ainda sim é a gasolina.

