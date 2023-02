Inscrições para o SISU: calendário divulgado pelo governo; confira

Se você fez Enem e está esperando a inscrição do programa SISU – Sistema de Seleção Unificada – o governo já começou a divulgar algumas informações sobre o programa e a inscrição. O SISU é uma das formas de tentar começar uma faculdade através do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – para assim conseguir descontos ou até mesmo uma bolsa integral.

Lembrando que todo ano acontece a prova do Enem. Além do programa Sisu, existem outros programas que também auxiliam o estudante na entrada da faculdade como o Prouni – Programa Universidade para Todos – e o programa do FIES – Financiamento Estudantil – todos são para baixa-renda.

No ano de 2022, muitas pessoas prestaram a prova do Enem e nesse início do ano tem três opções de programa para se inscrever. Vamos mostrar para você que o MEC – Ministério da Educação – divulgou algumas datas sobre o programa do SISU.

Edital do programa Sisu em 2023

Vale ressaltar que o programa do Sisu, como já informado, é um dos programas que irá ajudar a pessoa entrar na faculdade do Governo Federal, diferentemente do Prouni e do FIES, qualquer pessoa consegue entrar na seleção unificada, basta somente prestar o Enem sempre um ano da inscrição e atingir a nota que é estabelecida pela instituição que você deseja estudar.

Então, Sisu é o programa que garante a entrada nas faculdades federais, essas instituições são boas e renomadas, além de ter um grande valor também no currículo e formação escolar. Lembrando que a entrada nessas universidades federais é gratuita, ou seja, os alunos não pagam a taxa de matrícula e nem mesmo as mensalidades, por isso as vagas se tornando muito concorridas.

Pessoa que pode se inscrever

Como citado acima, para a pessoa se inscrever no programa Sisu em 2023, é preciso sempre que a pessoa tenha prestado Enem no ano anterior, exemplo, para se inscrever em 2023 é preciso ter feito o exame em 2022.

Cronograma do Sisu divulgado pelo MEC

Segundo as informações divulgadas pelo Ministério da Educação, o cronograma desse ano do Sisu vai ter início dia 16 de fevereiro.

Inscrições: 16 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro

Resultado da chamada: 28 de fevereiro

Matrícula da chamada: 2 ao dia 8 de março.

Como se inscrever

Se você tem desejo de se inscrever no programa do Sisu, você pode entrar na página do Ministério da Educação, e dentro do portal procure a parte do candidato do Enem para ter acesso ao Sisu, Prouni e o Fies.

É um único portal que você consegue acessar por esse link: https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

