Demissão: quando você deve se preocupar?

Certamente, um pedido de demissão por parte da empresa ou empregador é um dos grandes motivos de dor de cabeça nas famílias, motivada pelo desespero e falta de perspectiva sobre meios de burlar a situação.

Atualmente, são mais de 9 milhões de pessoas em situação de desemprego no país. Para além de desafios pessoais e familiares com relação à falta de um emprego fixo, esse aspecto ressalta um grande problema ao se levar em consideração a economia local pela menor circulação financeira no comércio da região, sobretudo aquelas mais afetadas por esse problema.

Nesse sentido, você sabe propriamente o que é a demissão, quais as divisões desse tempo e quais direitos o trabalhador possui nesse cenário? Confira esses e outros aspectos ao decorrer da matéria.

O que é a demissão?

Em primeira análise, a demissão é um processo pelo qual o empregado passa após o fim de seu contrato em uma empresa, com a retirada de seus benefícios enquanto trabalhador. Essa rescisão pode ocorrer por diversos motivos, como a mudança de carreira, justa causa ou fim de contrato temporário.

Além disso, o fim de contrato trabalhista também pode ser voluntário ou involuntário a depender da situação.

Por enquanto, a legislação trabalhista que rege aspectos da demissão no país continua inalterada, visto que mudanças na área exigem o aval de diversos integrantes do cenário político nacional.

Quais os tipos possíveis de demissão?

Após a explicação, no tópico acima, sobre o conceito de demissão, é possível traçar dois caminhos distintos de causas desse acontecimento.

O primeiro deles é a rescisão com justa causa, que ocorre, como o próprio nome sugere, a partir de uma implicação plausível sobre o comportamento, infrações ou situações de desacordo entre o contratante e o trabalhador.

A demissão sem justa causa, por sua vez, configura-se como o fim de um contrato sem motivos aparentes, que pode ocorrer tanto por parte do empregador quanto do próprio empregado.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a rescisão sem justa causa deve respeitar normas da Legislação Trabalhista do País, com o pagamento de indenizações e garantia de uma notificação prévia sobre a intenção.

Quais os direitos do trabalhador?

Atualmente, os direitos do trabalhador são mais amplos e configuram-se como aspectos fundamentais para a garantia do bem-estar do empregado. São eles:

Salário justo e condizente com o trabalho realizado;

Direito de se aposentar, de acordo com a legislação previdenciária;

Jornada de trabalho limitada e descanso semanal remunerado;

Férias remuneradas, de acordo com a legislação trabalhista;

Direito ao pagamento do 13º salário, configurando-se como uma gratificação ao trabalho realizado;

Direito de ser tratado com igualdade, sem distinções de raça, gênero, religião, sexualidade, entre outros.

Ambiente trabalhista livre de assédio moral ou de qualquer forma de abuso psicológico.

Direito ao FGTS, sigla para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Desse modo, o fim de um contrato também não está isento de necessidade de garantia dos direitos trabalhistas de quem estava atuando em um cargo remunerado na empresa.