Demitido por ser “chato” trabalhador ganhou R$ 20 MIL de indenização

Quem não queria ser considerado chato para receber uma indenização dessas, né? Um homem identificado como Sr. T, recebeu uma bolada de um processo judicial ganho após ter sido demitido por ser “chato” demais! Embora tenha esperado 07 anos, parece que valeu a pena. Veja abaixo o desenrolar dessa história e os motivos por trás disso tudo.

Homem é demitido por ser chato demais

Com informações do Jornal Telegraph, Sr. T se recusava a participar de algumas atividades que eram obrigatórias na empresa e isso despertou um sentimento ruim dentre os demais. Entretanto, essas brincadeiras não eram de cunho profissional: e sim brincadeiras nada divertidas para o funcionário. Algumas eram feitas dentro da própria empresa e outras em áreas externas – uma espécie de confraternização.

A defesa do trabalhador demitido alegou que as atividades obrigatórias geralmente eram encontros nos finais de semana – e devido ao clima descontraído, sempre terminava no uso exagerado do álcool – sem contar as brincadeiras com teor sexual que rolava dentre essas atividades.

Talvez fosse o sonho de muitos trabalhadores, né? Mas Sr.T se sentia bastante ofendido. Já que segundo ele, isso não fazia parte de seus valores pessoais e profissionais. Após algum tempo, Sr. T acabou sendo demitido. Acontecendo em 2015. Porém somente agora a justiça resolveu dar uma resposta sobre o caso.

Visto que na época o motivo da demissão foi que o funcionário não era um bom ouvinte e por não querer participar das atividades da empresa – não se qualificava como um bom profissional. O Tribunal de Paris entendeu que a empresa estava equivocada: visto que as atividades obrigatórias “violava o direito à dignidade e privacidade da vítima”.

Empresa é revelada e valor pago surpreende

Trata-se da empresa Cubik Partners. O valor pago para o funcionário demitido sem uma justa causa foi de 3 mil euros – que representa um pouco mais de R$ 16 mil reais. Embora pareça um alto valor – é bem baixo se comparado ao exigido na abertura do processo, que foi de 460 mil euros.

Com isso, o processo foi encerrado e a empresa continuou com as suas práticas – visto que nenhum outro funcionário havia reclamado. Com destaque nos jornais locais, internautas brincaram dizendo “queria eu trabalhar nessa empresa”, etc. Sr. T era consultor sênior na empresa.

No Brasil o trabalhador só tem direito a alguns benefícios quando ocorre a demissão sem justa causa. Desse modo, em alguns países da europa e américa – acontece algo semelhante. Caso o trabalhador seja demitido por justa causa, não recebe nenhum benefício ou indenização.

E então, o que achou desse caso?