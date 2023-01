Perícia abre concurso para nível médio e superior; salários de até R$ 13 mil

Boa notícia! Para os concurseiros de plantão que estão em busca do edital perfeito, talvez ele tenha chegado. A Perícia SE abriu nesta última segunda-feira, 30, as inscrições para 60 vagas de nível médio e superior no órgão. Os cargos são distintos com salários que podem ultrapassar os R$ 10 mil. A banca responsável pela elaboração e aplicação da prova foi a IDECAN – Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional. Veja abaixo todos os detalhes do concurso e como se inscrever.

Concurso Público da Perícia SE tem vagas abertas

Sem sombra de dúvidas o concurso público muda a vida das pessoas. Com emprego garantido para o resto da vida e milhares de regalias oriundas do serviço público – é a mina de ouro que muitos esperam conseguir. As inscrições para o concurso da Perícia SE começaram nesta última segunda-feira e irá até o dia 06 de março. É necessário pagar uma taxa para se inscrever no concurso.

De acordo com o nível escolhido e o cargo, a taxa é maior. No caso das vagas para nível médio, o valor é de R$ 90,00 ou R$ 120,00. Nos demais cargos do nível superior a taxa é de R$ 180,00. Visto que é possível solicitar isenção pelo site oficial da banca responsável.

As vagas ofertadas são para nível médio e superior. Quatro dos cinco cargos ofertados são para nível superior. Portanto, essas vagas requerem alguns pré-requisitos e especializações que podem ser conferidas logo abaixo.

Cargos de nível médio

No caso destes cargos, os interessados que tiverem concluído o ensino médio ou equivalente podem tentar passar no concurso. Esta modalidade possui apenas 01 cargo ofertado.

Agente técnico de necropsia: os detalhes da vaga podem ser consultados diretamente no edital que estará disponível no fim do artigo. É necessário ter nível médio completo e o salário inicial é de R$ 1.887,16 e pode alcançar os R$ 5.472,76 com os demais acréscimos.

Cargos de nível superior

No caso destes cargos, os interessados que tiverem concluído o ensino superior em qualquer graduação podem tentar passar no concurso. Visto que em alguns dos cargos, é necessário determinadas graduações.

Perito criminalístico: no caso deste cargo, existem nove áreas de atuação. Com isso, o edital requer desde graduados em matemática a médicos veterinários. Mais detalhes podem ser consultados no edital. O salário pode alcançar a casa dos R$ 13.289,00 com acréscimos.

Médico legal e odonto-legal: os salários equivalem do Perito criminalístico, entretanto, é necessário diploma de medicina e odontologia para concorrerem à vaga.

Etapas do concurso e inscrição

O concurso público da Perícia SE possui apenas duas etapas – com algumas subdivisões. Sendo uma prova objetiva e subjetiva, contando com questões de conhecimentos gerais e específicos, além das avaliações de títulos, exames médicos e sindicância da vida pregressa. Caso o candidato passe em todas as fases, poderá dar início ao Curso de Formação e posteriormente tomar posse do cargo.

Entre no site através do seguinte link concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=73 ;

; Escolha a vaga desejada;

Clique e realize a sua inscrição;

Pague o boleto e aguarde a divulgação dos locais de prova;

Logo abaixo, acima do rodapé – é possível ter acesso aos editais completos do concurso e com isso conhecer todos os detalhes de cada vaga, requisitos, carga horária, etc. E então, pronto para concorrer?